Bitcoin Kurs Prognose: 'Größter Ausbruch der Menschheitsgeschichte' - Wie geht es jetzt mit dem BTC-Token weiter?

Das neue Allzeithoch von Bitcoin ist da und in den letzten Stunden konnte der BTC-Kurs immer wieder an der Marke von 112.000 US-Dollar kratzen, diese bisher jedoch noch nicht überschreiten. Dies dürfte allerdings nur eine Frage der Zeit sein, denn die Zeichen für weitere Kursgewinne stehen gut.

Das behaupten zumindest einige Krypto-Analysten, die einen Blick auf die aktuellen Geschehnisse am Markt geworfen haben. Wir verraten, welche Bitcoin Prognose diese Krypto-Experten wagen und worauf sich BTC-Anleger in den kommenden Tagen und Wochen einstellen können.

117.000 US-Dollar und mehr - Wie hoch steigt Bitcoin jetzt?

Die Zeichen der Zeit sind bullish - behauptet zumindest unter anderem der Krypto-Analyst Trader Tardigrade in seiner jüngsten Bitcoin Prognose. Denn seiner Einschätzung nach sind die jüngsten Kursgewinne nur der Anfang von einer längeren Bullenrallye, die sich noch heute beziehungsweise in den kommenden Tagen zu einem wesentlich höheren Allzeithoch bewegen wird.

In seinem Tweet, den er auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) in den heutigen Morgenstunden veröffentlichte, erklärte er genau, warum noch heute ein weiteres neues Allzeithoch erreicht werden könnte: Ein Chart-Indikator namens "Bull Pennant" sei jetzt aufgetaucht. Sobald der BTC-Kurs aus diesem ausbrechen könnte, würde ein besonders starker Anstieg folgen - und zwar auf 117.000 US-Dollar in den kommenden Stunden.

Auch ein weiterer Krypto-Analyst hat eine ähnliche Kursentwicklung festgestellt: "Mags" geht in seinem Tweet sogar davon aus, dass der BTC-Preis im kommenden Sommer den "größten Ausbruch der Menschheitsgeschichte" erleben wird. Seine Prognose impliziert sogar, dass wir noch im laufenden Jahr 2025 einen Bitcoin Kurs von 290.000 US-Dollar erleben werden. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels lag der BTC-Preis bei 110.640 US-Dollar.

Eine bullishe Zukunft sieht auch der Krypto-Trader "Jelle": Zwar nennt er in seinem Tweet keine Prognose, erklärt jedoch, dass Bitcoin endlich ausgebrochen sei und jetzt die Zeit gekommen ist, um ein noch höheres Allzeithoch zu erreichen. Es scheint also so, als ob sich die Krypto-Analysten einig seien und davon ausgehen, dass ein noch höheres Allzeithoch in den kommenden Stunden oder Tagen realistisch sei.

Davon profitieren in erster Linie die Anleger, die rechtzeitig in die größte Kryptowährung der Welt investiert haben. Doch auch der weltweit erste Bitcoin-Meme-Token BTC Bull ($BTCBULL) könnte besonders stark von steigenden BTC-Preisen profitieren, da sein gesamtes Konzept eng an den Bitcoin gekoppelt ist. Hier werden sogar BTC-Airdrops an Investoren verschenkt.

So profitieren BTCBULL-Anleger von steigenden Bitcoin Preisen

Die Idee des ersten BTC-Meme-Coins der Welt ist schnell erklärt: Als innovativer Mix aus Meme-Coin und Bitcoin-Zelebrierung setzen die Entwickler darauf, dass die erste Kryptowährung der Welt nicht nur bald die Marke von 250.000 US-Dollar erreicht, sondern langfristig sogar auf über 1 Million US-Dollar pro BTC-Token steigen wird.

Um diesen Meilenstein der Krypto-Geschichte zu feiern, gibt es sogar BTC-Airdrops für alle Anleger, die rechtzeitig in den BTCBULL-Token investiert haben: Sobald das BTC-Allzeithoch zum ersten Mal die Marken von 150.000 und 200.000 US-Dollar überschreitet, werden die Bitcoin-Airdrops an die Anleger ausgezahlt. Hinzu kommt die Tatsache, dass es BTCBULL-Tokenverbrennungen gibt, sobald der Bitcoin Kurs die Marken von 125.000, 175.000 und 225.000 US-Dollar zum ersten Mal erreicht.

Der Presale läuft bereits seit einigen Wochen und mittlerweile konnten über 6,2 Millionen US-Dollar an Kapital eingesammelt werden, was ein klares Indiz für das große Interesse am BTC-Meme-Coin ist. Auch das erste Staking-Programm, das bereits jetzt genutzt werden kann, dürfte viele potenzielle Investoren überzeugt haben. Schließlich wird hier aktuell eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 66 Prozent geboten.

Anleger können also den BTCBULL-Token zu einem Preis von derzeit 0,002525 US-Dollar kaufen, ihn direkt anlegen und so noch vor dem offiziellen Coin Launch ein erstes passives Einkommen erzielen.

