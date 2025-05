Berlin/Mainz (ots) -2025 treten ARD und ZDF auf der re:publica erstmals gemeinsam auf. Statt getrennter Bühnen setzen die beiden Häuser auf eine gemeinsame Präsenz - für mehr Austausch, Synergien und gebündelte Schlagkraft.Die "ARD ZDF Media Stage" bietet Raum für Vorträge, spannende Talks und exklusive Programmhöhepunkte rund um die zentralen Themen: digitale Transformation, gesellschaftlicher Wandel und die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in einer vernetzten Welt. Im Fokus stehen digitale Formate und hochwertiger Journalismus, der Orientierung bietet, Meinungspluralismus garantiert und so den Zusammenhalt der Gesellschaft fördert."Mit unserem gemeinsamen Auftritt auf der re:publica zeigen ARD und ZDF, wie wichtig Zusammenarbeit und Austausch gerade in Zeiten des digitalen Wandels sind - zum Beispiel durch unser gemeinsames Streamingnetzwerk. Wir bauen auf Synergien und setzen ein starkes Signal für die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks", erklärt Norbert Himmler, Intendant des ZDF."Gerade in Zeiten, in denen wir uns nicht mehr darauf verlassen können, dass Dinge wie in der Vergangenheit laufen, ist es wichtig, unsere Kräfte zu bündeln. Es geht um nichts weniger, als gemeinsam das Mediensystem in Deutschland abzusichern und weniger abhängig von großen, zumeist US-amerikanischen Konzernen zu sein. Eine solche digitale Souveränität wird entscheidend sein für unser unabhängiges Mediensystem", ergänzt Florian Hager, ARD-Vorsitzender und Intendant des Hessischen Rundfunks.Über 20 Sessions am StandInsgesamt erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit über 20 hochkarätigen Sessions - sowohl einzeln von ARD und ZDF als auch in gemeinsamen Panels. Ganz gleich, ob Generation X, Y oder Z - alle sind eingeladen, mit den Expertinnen und Experten der beiden Sender am Stand zusammenzukommen.Für alle, die nicht live vor Ort dabei sein können, gibt es ein Streaming-Angebot von der "ARD ZDF Media Stage": ARD-Stream (https://www.ard.de/die-ard/presse-und-kontakt/dialog/ARD-im-Dialog-100/) und ZDF-Stream (https://www.zdf.de/unternehmen/dein-zdf/vor-ort/re-publica/republica25-100.html). Von der gemeinsamen Eröffnungssession "Fairer Umgang im Netz: der Public Spaces Incubator" am Montag, 26. Mai 2025, um 12:30 Uhr bis zu den Abschluss- Sessions "Song Trip - Alice Merton in Island"/ZDF am Mittwoch, 28. Mai 2025, um 16:15 Uhr und "Gaming: Das Massenmedium, das wir ignorieren (und wie wir den Anfang finden)"/ARD werden alle Sessions online übertragen.Mit diesen Themen ist das ZDF auf der re:publica vertreten: ZDF | republica (https://re-publica.com/de/partner/zdf)Mit diesen Themen ist die ARD auf der re:publica vertreten: ARD | republica (https://re-publica.com/de/partner/ard)Pressekontakt:ARDPressestelle@ard.deOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/6040790