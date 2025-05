Mehrere Nachrichten von KTM und Pierer: Die Finanzierungslösung steht. Allerdings geht unter dem Strich alles an Bajaj. Wie angekündigt haben die Gläubiger der KTM AG, der KTM Components GmbH und der KTM Forschungs & Entwicklungs GmbH am 25. Februar einer Restrukturierungsplanquote von 30% zugestimmt, zahlbar bis 23. Mai. Der gesamte und endgültige Betrag, der zur Finanzierung der Quote im Rahmen ...

