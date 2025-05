Der aus Schweden stammende Lebensmittellieferdienst Motatos hat sich das Retten von Lebenmitteln auf die Fahnen geschrieben. Neben Überproduktionen und Restposten kommt hier Ware kurz vor dem MHD-Ablauf ins Paket. Wir haben das ausprobiert. Als Motatos im April 2020 in Deutschland an den Start ging, hatten wir gerade Pandemie. Kein guter Zeitpunkt für einen Launch - auch wenn die Ausgangslage damals dem Onlinehandel in die Hände gespielt haben könnte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...