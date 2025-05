DJ Vonovia-CEO bekräftigt Wachstumskurs sowie Ziele 2025 und 2028

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Vonovia-Chef Rolf Buch, der zum Jahresende den Stab an Nachfolger Luka Mucic weitergibt, hat den Wachstumskurs von Deutschlands größtem Wohnimmobilienkonzern sowie dessen Ziele 2025 und 2028 bekräftigt.

"Vonovia steht am Anfang einer neuen, langen Wachstumsphase", sagte Buch laut vorab online veröffentlichtem Text für die Rede zur Hauptversammlung am 28. Mai. "Nach unserem Turnaround können wir die Vorteile unserer Plattform und die Vorteile durch die Integration der Deutsche Wohnen nun erstmals voll nutzen." Das erste Quartal 2025 habe gezeigt, "dass unsere Wachstumsinitiative gut anläuft". Vonovia will den Gewinnbeitrag der wohnungsnahen Dienstleistungen, aus Projektentwicklung und aus dem Verkauf von Wohnungen am operativen Gewinn (Gesamt-EBITDA) steigern. Bis Ende 2028 sollen sie 20 bis 25 Prozent zum operativen Gewinn beitragen. Der bereinigte operative Gewinn (adjusted EBITDA) soll nach den aktuellen Zielen bis 2028 um 30 Prozent höher liegen als 2024.

Bis zur Amtsübergabe will Buch Vonovia "mit voller Energie" führen. "Ich werde meinem Nachfolger ein ordentlich bestelltes Haus besenrein übergeben."

Mucic, derzeit CFO bei Vodafone, soll Ende des vierten Quartals in den Vonovia-Vorstand berufen werden, wie Vonovia Anfang Mai ankündigte. Zuvor war Mucic langjähriger CFO und COO bei SAP.

Buch, ehemals Bertelsmann-Manager, hat den Konzern 2013 an die Börse geführt und über Zukäufe deutlich vergrößert. Zuletzt übernahm er den kleineren Berliner Wettbewerber Deutsche Wohnen. In den vergangenen zwei Jahren war dann Konsolidierung sowie Liquiditätsgenerierung und Schuldenabbau durch den Verkauf von Portfolios, Development-Projekten sowie Einstiegsvereinbarungen mit Langfrist-Investoren angesagt.

