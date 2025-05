Berlin (ots) -Die Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat ihren Vorstand für die 21. Legislaturperiode bestimmt. Zum neuen Vorsitzenden der Arbeitnehmergruppe wurde Stefan Nacke gewählt. Hülya Düber wird seine erste Stellvertreterin. Beide hatten das Amt bereits seit Ende Februar 2025 kommissarisch übernommen und wurden nun in ihrer Funktion bestätigt.Stefan Nacke: "Gemeinsam werden wir uns für eine Sozialpolitik mit Unions-Handschrift einsetzen. Für uns heißt das, dass wir Sozialpolitik in erster Linie als Sozialversicherungspolitik verstehen, deren Grundlage die Prinzipien der Leistungsgerechtigkeit, Solidarität und Subsidiarität sind. Als neues Vorstandsteam nehmen wir mit Energie und Freude die vor uns liegenden Herausforderungen an."Hülya Düber: "In den kommenden Jahren stehen zentrale Reformvorhaben an: Wir müssen die Solidität unserer Sozialversicherungen sicherstellen, wir werden das Bürgergeld reformieren und die Rahmenbedingungen für Arbeit attraktiver gestalten. Dazu gehört auch, dass wir wieder wirtschaftliche Impulse setzen, um sichere Arbeitsplätze in wettbewerbsfähigen Unternehmen zu schaffen. Bei diesen Fragen werden wir uns aktiv einbringen und uns für gute Lösungen im Sinne der Beschäftigten einsetzen."HintergrundDie Arbeitnehmergruppe begleitet die Arbeit der CDU/CSU-Bundestagsfraktion seit 70 Jahren aus dem Blickwinkel der Interessen der arbeitenden Menschen und ihren Familien. Die Arbeitnehmergruppe bekennt sich zu den Grundsätzen der Christlichen Soziallehre und der mit dieser korrespondierenden Wirtschaftsordnung, der Sozialen Marktwirtschaft. Das Leitbild ist der Verantwortung wahrnehmende, solidarische Mensch.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-53015Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7846/6040815