© Foto: Frogses Production - Unsplash

Trotz eines schwachen Gesamtmarktumfeldes kam es am Donnerstag bei Meme-Aktien zu kräftigen Kursgewinnen. Kommt es jetzt zu einem neuen Short-Squeeze?Nach der Verabschiedung der "Big Beautiful Bill" durch das US-Repräsentantenhaus schloss der US-Gesamtmarktindex S&P 500 am Donnerstag mit geringfügigen Verlusten: Die Furcht vor einem weiteren Anstieg der Anleiherenditen würgte die positiven Impulse durch die 3,8 Billionen US-Dollar schweren Steuersenkungen ab. In dem in den vergangenen Tagen von Schwäche geprägten Gesamtmarktumfeld, zumindest am US-amerikanischen Markt ist die steile Erholungsrallye der Vorwochen inzwischen zum Erliegen gekommen, konnte sich eine Gattung von Basiswerten mit …