ASML: Kursziel auf 795 USD, Bank of America bestätigt 'Buy'!

Weltmarktführer bei EUV-Lithografie!

Unterbewertung bei der ASML-Aktie?

ASML (ASML) - ISIN NL0010273215

Rückblick: Wir beobachten eine Pullbackformation bei der ASML-Aktie in Richtung der Unterstüzungszone bei 730 USD, die bald mit dem aufsteigenden 20er-EMA zusammentreffen könnte. Da die Chartformation noch nicht vollends ausgereift ist, wandert das Wertpapier vorerst auf die Watchlist.

ASML-Aktie: Chart vom 22.05.2025, Kürzel: ASML Kurs: 740.70 USD, Tageschart Quelle: TWS







Mögliches bullisches Szenario

Im Idealfall sehen wir eine weitere Annäherung, eventuell mit einem kurzen Test der 730-USD-Linie. Das Kursziel haben wir beim Pivot-Hoch vom 14. Mai markiert und somit etwas zurückhaltender als die Experten der Bank of America.

Mögliches bärisches Szenario

Unterhalb der 730-USD-Linie gibt es eine Kurslücke, die größer ist als das Gap Down vom 25. auf 26. März. Hinzu kommt die bereits genannte 20-Tagelinie. Zusammen sollten die ser der ASML-Aktie ausreichend Unterstützung bieten. Ein nachhaltiger Bruch dieser Markierungen wäre eine massive Störung, sodass wir dass Wertpapier in diesem Fall wieder von der Watchlist nehmen sollten.

Meinung:

Die Bank of America hat ihr Kursziel für ASML von 759 auf 795 Euro angehoben und bleibt bei ihrer Kaufempfehlung - kurz gesagt: Sie sieht in dem niederländischen Chipmaschinenbauer weiterhin eine Top-Gelegenheit. Laut den Analysten ist ASML derzeit im historischen Vergleich unterbewertet, was die Aktie besonders attraktiv für Anleger macht, die nicht nur auf kurzfristige Kurszuckungen, sondern auf substanzielle Wachstumschancen setzen. Die Bank traut dem Unternehmen zu, die Erwartungen deutlich zu übertreffen und bis mindestens 2026 stärker zu wachsen als vom Markt prognostiziert. Hintergrund dieser Einschätzung ist die marktbeherrschende Stellung von ASML im Bereich der EUV-Lithographie - ohne deren Maschinen läuft in der High-End-Chipproduktion schlicht nichts. Charttechnisch sieht es grundsätzlich ebenfalls positiv aus, wobei eine weitere Annäherung an die Unterstützunglsinie vor dem Triggern wünschenswert wäre.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 291.30 USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 407.84 Mio. USD

Meine Meinung zu ASML ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.gurufocus.com/news/2874748/asmls-price-target-increased-by-bofa-buy-rating-maintained-asml-stock-news

Veröffentlichungsdatum: 22.05.2025

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es besteht kein Interssenskonflikt.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.