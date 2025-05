Ripple Kurs Prognose: 5 US-Dollar und mehr - Wie realistisch ist ein signifikanter XRP-Preisanstieg?

Bitcoin hat ein neues Allzeithoch erreicht und scheint noch lange nicht am Ende der jüngsten Bullenrallye zu sein. Auch Altcoins dürften in den kommenden Tagen stark von diesem Hype am Krypto-Markt profitieren und vor allem XRP scheint sich auf eine starke Kursexplosion vorzubereiten.

Das behauptet zumindest der Krypto-Analyst Dark Defender in seiner neuesten XRP Kurs Prognose und wirft dabei einen Blick auf gleich mehrere wichtige technische Indikatoren. Wir verraten, was es mit seiner bullishen Prognose auf sich hat und wie realistisch es tatsächlich ist, dass XRP in den kommenden Tagen und Wochen auf 5 US-Dollar und mehr ansteigen kann.

Nur wenige Wochen Zeit: Sind 5 US-Dollar pro XRP-Token realistisch?

Der wichtigste technische Indikator, der jetzt einen besonders starken Kursanstieg für die Ripple-Währung vorhersagen soll, ist ein sogenanntes Golden Cross (zu Deutsch: goldenes Kreuz), das am Chart aufgetaucht ist. Dabei handelt es sich um einen Trendindikator, der einen bullishen Kursverlauf in der nahen Zukunft vorhersagt. Dabei warf Dark Defender einen Blick auf den aktuellen Verlauf des Real Strength Index (RSI) und stellte fest, dass dieser einen kurzfristigen bullishen Trend andeutet.

Seine XRP-Prognose zeigt laut dem Krypto-Analysten auf einen kurzfristigen Anstieg hin, der zunächst bei 3,33 US-Dollar eine wichtige Marke in den kommenden Tagen erreichen könnte. Sollte er diese sogar durchbrechen, könnte innerhalb der nächsten Wochen ein Preis von 5,85 US-Dollar pro XRP-Token erreicht werden. Dies würde ein neues Allzeithoch für die Kryptowährung von Ripple Labs bedeuten, die zuletzt im Jahr 2018 ein All Time High (ATH) bei 3,84 US-Dollar erzielen konnte.

https://twitter.com/DefendDark/status/1925605934988161178

Doch wie realistisch ist es, dass XRP innerhalb so kurzer Zeit eine so starke Preisveränderung erleben kann? Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels lag der XRP-Token bei 2,43 US-Dollar und müsste sich mehr als verdoppeln, um die Marke von 5,85 US-Dollar erreichen zu können. Dies bedeutet, dass auch die Marktkapitalisierung, die aktuell bei über 143 Milliarden US-Dollar liegt, sich entsprechend verdoppeln müsste.

Könnten also in den kommenden Wochen fast 150 Milliarden US-Dollar in das XRP-Projekt fließen? Unmöglich ist dies nicht, doch auch nicht besonders wahrscheinlich. Treibende Faktoren können allerdings die Genehmigung der ersten XRP-Spot-ETFs in den USA sein, genauso wie die Ankündigung, dass die Ripple-Währung doch in die strategische Krypto-Reserve der USA aufgenommen wird.

Solange dies jedoch nicht der Fall ist, ist ein so starker Anstieg wie in der Dark Defender Prognose nicht realistisch. Wer allerdings rechtzeitig in XRP investieren möchte und den besten Zeitpunkt zum Kauf nicht verpassen will, könnte mithilfe eines modernen KI-Agenten wie Mind of Pepe seine Anlagestrategie verbessern.

KI-Agent Mind of Pepe kurz vor Presale-Ende: Jetzt noch in den MIND-Token investieren?

Nur noch acht Tage, bevor der native Token MIND den derzeit noch laufenden Vorverkauf verlässt und der KI-Agent Mind of Pepe seine Arbeit startet. Dabei setzt das junge Projekt auf "fortgeschrittene KI-Technologie" und kann eine Vielzahl von Informationen sammeln, analysieren und mithilfe der "Schwarmintelligenz" in eine sinnvolle Handelsstrategie umwandeln.

Hierfür kann Mind of Pepe vollkommen autonom auf Web3-Plattformen, aber auch auf die sozialen Medien und die Krypto-Communitys zugreifen, um sich über das Markt-Sentiment, Nachrichten oder Veränderungen zu informieren. Selbst eine Integration in dezentrale Anwendungen (dApps) oder in Blockchains ist möglich.

Die Presale-Phase des MIND-Tokens war bisher ein großer Erfolg, wurden doch über 10 Millionen US-Dollar an Kapital bereits eingesammelt. Wer noch vor dem Coin Launch in den MIND-Token investieren möchte, hat noch bis zur kommenden Woche Zeit dafür, den ERC-20-Token zu einem fixen Preis von 0,0037515 US-Dollar zu erwerben.

Es ist sogar möglich, den Mind of Pepe Coin noch vor dem Launch in einem ersten Staking-Pool anzulegen und hier eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von satten 228 Prozent zu erhalten. Dieses erste Staking-Angebot soll dabei ganze drei Jahre lang aktiv bleiben.

