Lübbecke (ots) -Merkur Gaming US, ein Tochterunternehmen der ostwestfälischen Merkur Group, erhält die Lizenz für die Produktion und den Vertrieb seiner Gaming-Produkte im US-Bundestaat Nevada - und damit Zugang zum wichtigsten Casino-Markt der Vereinigten Staaten. Ebenfalls genehmigt die Glücksspielkommission Nevada der Merkur-Tochter die Übernahme von Gaming Arts LLC, ein in Nevada zugelassener Glücksspielanbieter mit Sitz in Las Vegas und strategischer Partner des Spielespezialisten aus Deutschland."Beide Lizenzen sind bedeutende strategische Hebel für den Ausbau unseres Auslandsgeschäfts, die zugleich die Weichen für eine langfristig stabile und erfolgreiche Zukunft für die gesamte Unternehmensgruppe stellen", erklärt Lars Felderhoff, Vorstandssprecher der Merkur Group. Der US-amerikanische Glücksspielmarkt ist dabei kein Neuland für die Merkur Group: Das Familienunternehmen erhielt bereits 1998 als erster europäischer Hersteller die begehrte Nevada-Lizenz, zog sich allerdings in den frühen 2000er Jahren aus dem USA-Geschäft zurück. Nun ist es der Gruppe mit ihrer internationalen Vertriebs- und Entwicklungsmarke Merkur Gaming erneut gelungen, die Glücksspielkommission Nevada von ihren unternehmerischen Kompetenzen zu überzeugen.Michael Gauselmann, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Merkur Group, zeigt sich sehr erfreut, denn schließlich hatte Merkur die damalige Lizenz unter seiner Führung erhalten: "Kaum ein Markt in den USA ist derart streng reguliert und schwer zugänglich wie die Casino-Branche. Dass uns die Glücksspielkommission Nevada eine Produktions- und Vertriebserlaubnis für eben diesen Markt erteilt hat, unterstreicht das in sämtlichen Bereichen ausnahmslos gesetzeskonforme und zukunftsorientierte Handeln der Merkur Group". Mit "Welcome back to the industry" verabschiedete die Nevada Gaming Commission den Vorstand und den Aufsichtsrat in eine erfolgreiche Zukunft.Die Bewerbung um die Nevada-Lizenz war ein folgerichtiger Schritt in der forcierten Auslandsstrategie der Merkur Group. "Das Geschäft auf dem Heimatmarkt Deutschland gestaltet sich aufgrund verschärfter gesetzlicher Rahmenbedingungen zunehmend schwierig. Trotz dessen glauben wir nach wie vor zusammen mit der gesamten Branche an die Zukunft des deutschen Glücksspielmarktes", erklärt Lars Felderhoff. "Unsere langjährigen Erfahrungen und unser nachhaltiger Erfolg sind gute Voraussetzungen dafür, den Blick verstärkt auf die internationalen Gaming-Märkte zu richten und dort erfolgreich mit der Marke Merkur Fuß zu fassen." Dies ist dem Unternehmen in den vergangenen Jahrzehnten innerhalb Europas sowie in Südamerika bereits gelungen. "Der Wiedereintritt in den nordamerikanischen Casino-Markt wird ebenfalls enorm dazu beitragen, das Auslandsgeschäft der Merkur Group weiter anzukurbeln und auf eine noch stabilere Basis zu stellen", so Felderhoff abschließend.