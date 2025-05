Bonn (ots) -Zwei Kandidaten gehen am 1. Juni in die Stichwahl um das Amt des polnischen Staatspräsidenten. Rafal Trzaskowski tritt für die Bürgerkoalition an, der auch Ministerpräsident Donald Tusk angehört. Für die nationalkonservative PiS tritt Karol Nawrocki an. Amtsinhaber Andrzej Duda darf nach zwei Amtszeiten nicht erneut antreten.Anders als der Bundespräsident in Deutschland hat das polnische Staatsoberhaupt auch objektive politische Macht: So kann er Gesetze der Regierung einfach per Veto blockieren - und von diesem Recht machte Andrzej Duda in der Vergangenheit noch häufig Gebrauch. Für die Regierung von Ministerpräsident Donald Tusk ist die Wahl also von großer Bedeutung.Beim ersten Wahlgang am 18. Mai konnte keiner der Kandidaten eine absolute Mehrheit erreichen. Für den 1. Juni wird ein äußert knapper Wahlausgang erwartet. Eine erste Prognose wird für 21 Uhr erwartet. phoenix wird die Prognose sowie erste Reaktionen aus Warschau live übertragen.phoenix-Moderator Marc Steinhäuser wird durch die Sendung führen und das Geschehen gemeinsam mit dem Direktor des Polen-Instituts Prof. Peter Oliver Loew einordnen, ebenso wie EU-Expertin Prof. Anna-Lena Högenauer. Für eine erste politische Reaktion und ein Schaltgespräch wird am Abend der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses Armin Laschet, CDU zur Verfügung stehen.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6040934