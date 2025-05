© Foto: Alex Brandon/AP/dpa

Nach der Herabstufung ihrer Kreditwürdigkeit durch Moody's stößt die US-Regierung mit ihrer Rekordverschuldung auf Skepsis. Trumps Fiskalpolitik macht es nicht besser.Die Rendite 30-jähriger US-Treasuries stieg in dieser Woche auf ein 18-Monats-Hoch von über fünf Prozent, während eine Auktion von 20-jährigen Anleihen nur auf verhaltene Nachfrage stieß. Für Ökonomen wie Joseph Brusuelas von RSM ist klar: "Die Anleger stellen die langfristige Sicherheit von US-Anleihen zunehmend infrage." Das US-Finanzministerium konnte bei einer Emission über 16 Milliarden US-Dollar nur verhaltenes Interesse wecken. Ein Warnsignal in einer Woche, in der Präsident Donald Trump ein gewaltiges …