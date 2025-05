Google - Neue KI-Funktion

Werbung







Zukünftig soll die Suchmaschine Google um eine KI-Funktion erweitert werden.



Die letzten Wochen und Monate waren für Google CEO Sundar Pichai nicht leicht. Immer mehr Kunden nutzen lieber KI-Chatbots wie Chat-GPT für Suchanfragen als die Google Suchmaschine. Besonders die Ankündigung Appels, eine eigene KI-getriebene Suchfunktionen bei seinem Webbrowser Safari zu entwickeln setzte dem Aktienkurs zu. Pichai erklärte nun auf der jährlichen Entwicklerkonferenz I/O wie er plant, die Marktführerschaft zu verteidigen. Zukünftig soll zunächst in den USA im Suchfeld eine weitere Option zur KI-Suche ergänzt werden. Für Google stellt dieser Schritt sein wichtigstes Produkt maßgeblich zu verändern ein großes Risiko dar. Betrieben werden soll die KI-Suche durch den von Google selbstentwickelten Chat-Bot Gemini 2.5, welcher Googles leistungsstärkstes LLM-Modell ist. Die KI-Anwendungen sollen künftig weiter ausgeweitet werden und ein Zusammenspiel mit den E-Mails und Terminen der Nutzer ermöglichen. Die Alphabet A Aktie reagierte am Freitagmorgen im vorbörslichem Handel verhalten auf diese Ankündigungen.









Gut informiert ins Wochenende



Was war in dieser Woche wichtig? Was steht uns in der kommenden Woche bevor? Wie jeden Freitag laden wir Sie herzlich zu unserem Wochenrückblick ein. Dort fassen wir alle wirtschaftlich relevanten Ereignisse der aktuellen Woche sowohl von Unternehmen als auch auf konjunktureller Seite übersichtlich für Sie zusammen. Ab Sonntagmorgen erwartet Sie zusätzlich unser Wochenausblick mit den Themen, die uns die nächste Woche beschäftigen. Rückblick sowie Ausblick können Sie auf unserer Homepage oder in Form eines Videos auf unserem Instagram Kanal aufrufen.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC