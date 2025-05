DJ Hensoldt prüft Optionen für südafrikanische Optronik-Sparte - Agentur

DOW JONES--Der deutsche Rüstungskonzern Hensoldt soll einem Medienbericht zufolge Optionen für seine südafrikanische Optronik-Sparte, einschließlich eines möglichen Verkaufs, prüfen. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung ungenannte Quellen berichtet, arbeitet Hensoldt in der Sache mit Deloitte zusammen, um die Sparte zu überprüfen. Der Bereich bietet allseitig verstellbare Kameras an, die Hubschrauber und andere Plattformen unterstützen können. Hensoldt und Deloitte lehnten gegenüber Bloomberg eine Stellungnahme in der Sache ab.

May 23, 2025

