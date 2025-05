Wien/Paris (ots) -Die französische Tennislegende, Publikumsliebling und ambitionierte Investor verstärkt die Bitpanda-Familie pünktlich zu den French Open.- Bitpanda gewinnt mit Gaël Monfils einen weiteren Spitzensportler als globalen Markenbotschafter.- Der erfahrene Investor bringt seine persönliche Expertise und Begeisterung für digitale Assets in die Partnerschaft ein.Bitpanda (https://www.bitpanda.com/de), Europas führende Plattform für digitale Vermögenswerte, begrüßt Gaël Monfils als neuen globalen Markenbotschafter in der Bitpanda-Familie. Der charismatische Tennisstar ist nicht nur für seinen spektakulären Spielstil bekannt, sondern engagiert sich seit Jahren aktiv im Krypto-Bereich. Mit seiner Leidenschaft für Finanzbildung und verantwortungsbewusstes Investieren bringt Monfils eine starke persönliche Haltung in die Partnerschaft mit Bitpanda ein.Der ehemalige Weltranglisten-Sechste, der über 550 Karrieresiege verzeichnet und Anfang 2025 in Auckland als ältester ATP-Titelträger Roger Federer überholt hat, ist bereits seit 2017 aktiv im Krypto-Universum unterwegs. Inspiriert durch ein Familienmitglied, startete er seine Reise in die Welt digitaler Vermögenswerte und verwaltet seither eigenständig sein Krypto-Portfolio. Dabei legt er großen Wert auf Finanzbildung, teilt regelmäßig persönliche Erfahrungen und motiviert seine Community, ihre finanzielle Zukunft selbstbestimmt zu gestalten."Ich war schon immer von Technologie und Innovation fasziniert", sagt Monfils. "Kryptowährungen haben schon früh meine Aufmerksamkeit erregt, weil sie dynamisch sind, sich ständig weiterentwickeln und den Menschen eine echte Kontrolle darüber geben, wie sie investieren. Eine Partnerschaft mit Bitpanda machte Sinn. Es ist eine Plattform, die auf Vertrauen und Zugänglichkeit aufgebaut ist, was genau die Art von Umgebung ist, die die Menschen meiner Meinung nach brauchen, um vertrauensvoll zu investieren."Als Teil der mehrjährigen Vereinbarung wird Monfils das Bitpanda-Logo auf seinem Ärmel bei allen ATP-Tour- und Grand-Slam-Turnieren tragen, beginnend mit seinem Heimturnier in Roland Garros 2025. Aber die Zusammenarbeit geht weit darüber hinaus: Monfils wird an der Erstellung exklusiver Inhalte mitwirken und Bitpanda-Nutzern Zugang zu einzigartigen Erlebnissen gewähren, darunter Meet-and-Greets, Zugang hinter die Kulissen und signierte Erinnerungsstücke.Eric Demuth, CEO und Mitbegründer von Bitpanda, kommentiert: "Ich habe Gaël zum ersten Mal im Juni 2024 bei den Mallorca Championships getroffen und sofort gemerkt, dass er ein unglaublich guter Typ ist. Gaël bringt etwas mit, was nicht viele haben: Authentizität. Er ist nicht nur einer der unterhaltsamsten Athleten im Tennis, er kennt sich auch extrem gut aus, wenn es um Kryptowährungen und das Investieren geht. Diese Kombination aus Glaubwürdigkeit, Persönlichkeit und Leidenschaft macht ihn zu einem idealen Partner für uns."Diese Partnerschaft stärkt Bitpandas Präsenz im Spitzentennis weiter. Gaël Monfils reiht sich in eine wachsende Liste prominenter Markenbotschafter ein - darunter Alexander Zverev, Stan Wawrinka und Dominic Thiem - und ergänzt die langjährige Zusammenarbeit mit der ATP Tour. Darüber hinaus ist Bitpanda ein verlässlicher Partner globaler Sportinstitutionen wie dem FC Bayern München, Paris Saint-Germain, AC Mailand, dem FC Basel und der NFL - und baut damit eines der stärksten und glaubwürdigsten Markenportfolios im europäischen Sport auf.Die Ankündigung erfolgt kurz vor den French Open in Roland Garros - einem der vier Grand-Slam-Turniere und einem besonderen Moment für Monfils vor heimischem Publikum. Im Rahmen der Partnerschaft erhalten Bitpanda-Nutzer exklusiven Zugang zur Welt des Tennis und des digitalen Investierens - verbunden durch gemeinsame Werte wie Selbstbestimmung, Transparenz und die Kontrolle über das eigene Spiel.Bildmaterial finden Sie hier (https://www.dropbox.com/scl/fo/vsb86u2019x37yxvj9npy/AJZSlFfKvpsZVGVPW5CsKG8?rlkey=jztu4nqm9smpffn90o6yq8rcl&st=7yb86d8g&dl=0).Pressekontakt:HBI GmbH (PR-Agentur)Corinna VossEmail: bitpanda@hbi.deOriginal-Content von: Bitpanda, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168025/6040952