© Foto: CFOTO - CFOTO

Apple zahlt in China mehr für alte iPhones - ein kleiner Schritt im großen Konkurrenzkampf mit Xiaomi und Huawei. Reicht das, um die schrumpfenden Marktanteile in der zweiten Heimat zu stoppen?Apple versucht, in China mit neuen Anreizen Boden gutzumachen. Wer sein altes iPhone beim Kauf eines neuen Modells eintauscht, erhält nun etwas mehr Geld. So gibt es für ein gebrauchtes iPhone 15 Pro Max nun bis zu 5.700 Yuan (etwa 791 US-Dollar), was einem leichten Anstieg gegenüber den bisherigen 5.625 Yuan entspricht. Auch andere Modelle bringen beim Trade-in etwas mehr ein, berichtet CNBC. Der US-Konzern reagiert damit auf sinkende Marktanteile und schwächelnde Verkaufszahlen in einem seiner …