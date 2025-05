Hamburg / Essen (ots) -- FUNKE-Verlegerin Julia Becker: "Medien sind dann am wirkungsvollsten, wenn es um menschliche Verbindungen geht."- Hochkarätige Gäste wie NRW-Staatsministerin Gonca Türkeli-Dehnert im Austausch mit den Preisträgerinnen der GOLDENEN BILD der FRAUBereits seit 2006 fördert die GOLDENE BILD der FRAU das soziale Engagement von Frauen - jetzt kann sie noch mehr Gutes tun: Der Verein "GOLDENE BILD der FRAU hilft e.V." mit Sitz in Hamburg lässt die Idee der GOLDENEN BILD der FRAU weiterwachsen und lud am Mittwochabend zum zweiten "GOLD-Gespräch" ins Essener FUNKE-Medienhaus ein.RTL-Moderatorin Katja Burkard führte durch die Gesprächsrunde zum Thema "Mehr Aufmerksamkeit - wie starkes Handeln sichtbar wird" - mit prominenter Besetzung: Gonca Türkeli-Dehnert, Staatssekretärin im Ministerium für Kultur und Wissenschaft in NRW, und Julia Becker, Aufsichtsratsvorsitzende und Verlegerin der FUNKE Mediengruppe. Sie diskutierten mit den GOLDENE BILD der FRAU-Preisträgerinnen aus ganz Deutschland sowie weiteren Gästen aus der Wirtschaft, wie gute Taten und gute Ideen noch mehr Unterstützung bekommen."Es ist Aufgabe der Politik und der Medien, das Unsichtbare, die vielen Schicksale aber insbesondere auch das tolle Engagement der vielen Ehrenamtlichen in Deutschland, sichtbar zu machen", betonte Staatssekretärin Gonca Türkeli-Dehnert. "Starkes Handeln erfordert Empathie und Mündigkeit und es ist unsere gemeinsame gesellschaftliche Verantwortung, diese Werte zu fördern."Verlegerin Julia Becker betonte: "Die Medien müssen das Ohr, der Seismograf der Menschen sein - dann haben wir einen guten Job gemacht." Julia Becker hob in diesem Zusammenhang insbesondere die Rolle der regionalen und lokalen Zeitungen hervor: "Lokale Medien sind immer noch die stärkste Kraft in der Medienwelt, wenn es um menschliche Verbindungen geht. Die Menschen vertrauen den lokalen Medien, umso wichtiger ist es, hier Haltung und Empathie zu leben."Moderatorin Katja Burkhard stellte hervor: "Das Ehrenamt ist der Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält. Dabei erfahren Ehrenamtliche insbesondere in den Sozialen Medien leider immer wieder Anfeindungen und Verleumdungen. Es gilt, hier gemeinsam mit starker Stimme gegen die Unvernunft und die Hetze zu sprechen."Sandra Immoor, Chefredakteurin BILD der FRAU und erste Vorsitzende von GOLDENE BILD der FRAU hilft e.V., fasste den inspirierenden Abend zusammen: "Wenn engagierte Frauen die Köpfe zusammenstecken und sich gegenseitig unterstützen, setzt das unglaubliche Energien frei. Gemeinsam schaffen wir echte Verbesserungen - sozialen Fortschritt!"Der Verein GOLDENE BILD der FRAU hilft e.V. zeichnet Frauen aus, die sich mit einem eigenen Projekt oder Verein für mehr Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und soziales Miteinander einsetzen. Seit 2006 hat Deutschlands größte Frauenzeitschrift BILD der FRAU, ein Titel der FUNKE Mediengruppe, bereits 98 Frauen mit der GOLDENEN BILD der FRAU geehrt. In diesem Jahr kommen fünf weitere dazu. Der Verein GOLDENE BILD der FRAU hilft e.V. realisiert neben der Auszeichnung GOLDENE BILD der FRAU auch Netzwerkveranstaltungen. Dabei ist er wie alle gemeinnützigen Vereine auf Spenden angewiesen.Hier die Angaben zum Spendenkonto:IBAN: DE25 2005 0550 1504 1158 23BIC: HASPDEHHXXXMehr Infos gibt es auch auf der Vereins-Website: verein-goldenebildderfrau.dePressekontakt:FUNKE MediengruppeSven Breithaupt-HirschlerStellv. Leiter Corporate & Public Affairs(+49)152 3104 1436sven.breithaupt-hirschler@funkemedien.deOriginal-Content von: BILD der FRAU, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62406/6041008