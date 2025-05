Berlin / Leipzig (ots) -Für eine Woche wird Gesundheitspolitik in Leipzig gemacht. Am 27. Mai 2025 wird der 129. Deutsche Ärztetag in der Leipziger Nikolaikirche mit rund 1000 Gästen und im Beisein von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken feierlich eröffnet. Es wird das erste öffentliche Zusammentreffen der neuen Ministerin mit der Ärzteschaft sein.Die Arbeitssitzungen der 250 Abgeordneten des "Parlaments der Ärztinnen und Ärzte" finden vom 27. bis 30. Mai im Congress Center Leipzig statt. Im Zentrum der gesundheits- und sozialpolitischen Generalaussprache des Deutschen Ärzteages stehen die gesundheitspolitischen Vorhaben der neuen Bundesregierung. Die 250 Abgeordneten werden diese intensiv diskutieren, Impulse für deren praktische Umsetzung setzen, aber auch Leerstellen im Arbeitsprogramm der neuen Bundesregierung benennen.Daneben wird der Deutsche Ärztetag in einem eigenen Schwerpunktthema gemeinsam mit hochkarätigen Expertinnen und Experten den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Gesundheitsversorgung sowie in der Forschung unter medizinischen, wissenschaftlichen und ethischen Gesichtspunkten beleuchten.Darüber hinaus wird der Deutsche Ärztetag weitere gesundheits- und gesellschaftspolitische Themen beraten, unter anderem wird er eine wichtige Weichenstellung bei der Novellierung der Gebührenordnung für Ärzte vornehmen. Des Weiteren wird sich das Parlament der Ärztinnen und Ärzte mit ärztlichen Aspekten zum Thema Schwangerschaftsabbruch befassen.In der aktuellen Folge "Ärztetag 2025" des BÄK-Podcasts "Sprechende Medizin" (https://www.bundesaerztekammer.de/presse/informationsdienste/podcast-sprechende-medizin) spricht Bundesärztekammer-Präsident Dr. Klaus Reinhardt mit Moderator Daniel Finger vorab über die Themen des Deutschen Ärztetages.Folgen Sie uns über unsere Social Media-Kanäle:Bluesky (https://bsky.app/profile/bundesaerztekammer.de), Instagram (https://www.instagram.com/bundesaerztekammer/), LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/12389104/admin/dashboard/), Threads (https://www.threads.com/@bundesaerztekammer) und Youtube (https://www.youtube.com/user/BAEKclips).#ärztetagOrganisatorische InformationenVertreterinnen und Vertreter der Medien können sich unter dem folgenden Link zum 129. Deutschen Ärztetag anmelden:https://baek.de/129-daet-anmeldung-pressevertreter (https://event.baek.de/e/88/129-deutscher-arztetag-2025)Weitere Informationen sowie die Tagesordnung des 129. Deutschen Ärztetages (https://www.bundesaerztekammer.de/aerztetag/129-daet-2025-in-leipzig/tagesordnung) finden Sie auf der Website der Bundesärztekammer.Im Congress Center Leipzig (CCL) ist ein Pressezentrum für Sie eingerichtet. Sie finden die Presselounge in der Ebene 0, im Foyer vor den Mehrzweckflächen 1 und 2. Die Pressekonferenzen finden in der Mehrzweckfläche 1 statt.Über das Online-Pressezentrum der Bundesärztekammer (https://www.bundesaerztekammer.de/aerztetag/online-pressezentrum/129-deutscher-aerztetag) können Sie die Plenarsitzungen und Pressekonferenzen auch online verfolgen sowie Presseinformationen und Videos abrufen. In der Bildergalerie stellen wir Ihnen Fotos vom 129. Deutschen Ärztetag (https://www.bundesaerztekammer.de/aerztetag/online-pressezentrum/129-deutscher-aerztetag/bildergalerie) kostenfrei zum Download bereit.Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen und Terminabsprachen an die Pressestelle der Bundesärztekammer (per E-Mail presse@baek.de oder telefonisch 030 / 400 456-700).Pressekontakt:BundesärztekammerDezernat Politik und KommunikationHerbert-Lewin-Platz 110623 BerlinTel.: (030) 4004 56 700Fax: (030) 4004 56 707E-Mail: presse@baek.deOriginal-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9062/6041026