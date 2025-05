Baden-Baden (ots) -Bundeskanzlerin a. D. Angela Merkel wird für Bestseller Freiheit ausgezeichnet / Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hält die Laudatio / Festakt im Rahmen der Media Control Book Night am 25. Juni 2025 in Baden-Baden / Media Control-Chef Karlheinz Kögel überreicht EhrenpreisEin außergewöhnlicher Erfolg im deutschsprachigen Buchmarkt findet seine feierliche Würdigung: Bundeskanzlerin a. D. Angela Merkel erhält den erstmals verliehenen Gold Award von Media Control. Ausgezeichnet wird ihr Werk Freiheit, das nicht nur das Buch des Jahres 2024/2025 ist, sondern auch zur erfolgreichsten Biografie der letzten zehn Jahre wurde. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hält die Laudatio.Der Festakt findet am 25. Juni 2025 im Rahmen der vierten Media Control Book Night in Baden-Baden statt. Angela Merkel wird den Award persönlich entgegennehmen und den Abend mit einer Keynote-Rede vor führenden Vertreterinnen und Vertretern der Buch- und Medienbranche eröffnen. Überreicht wird der Preis von Karlheinz Kögel, Gründer und Gesellschafter von Media Control. Neben zahlreichen Ehrengästen werden auch 200 Schülerinnen und Schüler an der Veranstaltung teilnehmen. Für den musikalischen Rahmen sorgt das 40-köpfige Landesjugendorchester Baden-Württemberg."Freiheit ist ein Buch, das Geschichte schreibt - ein Zeitdokument", sagt Karlheinz Kögel. "Wir möchten diesen beispiellosen Erfolg mit einer Auszeichnung ehren, die es so bisher nicht gegeben hat. Individuell gefertigt, überzogen mit echtem Gold - ein Symbol für die nachhaltige Strahlkraft dieses Werks". Neben Merkel wird auch Co-Autorin Beate Baumann, die langjährige politische Weggefährtin der Kanzlerin, ausgezeichnet.Die Autobiografie, erschienen bei Kiepenheuer & Witsch, erzielte bereits am ersten Verkaufstag über 100.000 verkaufte Exemplare - ein historischer Rekord im deutschen Buchhandel. Seit dem Verkaufsstart am 26. November 2024 (Ladenpreis: 42 Euro, 736 Seiten) wurden nahezu eine Million Exemplare in Deutschland, Österreich und der Schweiz abgesetzt. Woche für Woche werden weiterhin tausende Bücher verkauft.Freiheit stand sieben Wochen lang auf Platz 1 der SPIEGEL-Bestsellerliste. Besonders bemerkenswert: Die Biografie erreicht alle Altersgruppen, mit einem hohen Anteil auch bei den unter 30-Jährigen."Dass ein politisches Buch solch breite Lesergruppen begeistert, ist ein starkes Zeichen", sagt Ulrike Altig, Geschäftsführerin von Media Control. "Freiheit spricht Generationen an, schlägt Brücken zwischen Politik, Gesellschaft und Lebensgeschichte und hat das Buchjahr 2024/2025 geprägt wie kein anderer Titel."Die Media Control Book Night von Unternehmer Karlheinz Kögel ist ein exklusives Event, bei dem herausragende Persönlichkeiten der Buchbranche im kleinen Kreis geehrt werden.Über Media ControlMedia Control ist der offizielle Partner der Buchbranche für Marktanalysen und Buch-Bestsellerlisten. Das Unternehmen erhält seine Daten über jedes verkaufte Buch in Deutschland täglich von über 9000 Verkaufsstätten, u.a. aus dem klassischen Sortimentsbuchhandel, dem Onlinehandel und den Bahnhofsbuchhandlungen. Mit einer Marktabdeckung von rund 90 Prozent ist Media Control das aussagekräftigste Buch-Handelspanel im deutschsprachigen Raum. Als exklusiver Medienpartner der größten deutschen Verlagshäuser erstellt das 1977 vom Medienunternehmer Karlheinz Kögel gegründete Unternehmen die wöchentlichen Buch-Bestsellerlisten für die reichweitenstärksten Wochenmagazine (u.a. Der SPIEGEL).Veranstaltungshinweis: Der Festakt zur feierlichen Übergabe des Gold Awards von Media Control an Angela Merkel findet am 25. Juni 2025 im Bénazetsaal im Kurhaus von Baden-Baden statt. Beginn ist 19.00 Uhr (Dauer ca. 1 Stunde).Pressekontakt:Akkreditierung von Pressevertretern für den Festakt bitte per Mail an: KC3 GmbH, info@koepers-kc3.de, +49 170 567 2100.Original-Content von: media control GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59327/6041024