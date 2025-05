Glashütte (ots) -Im digitalen Zeitalter ist vieles flüchtig: Der Handyscreen fesselt unsere Aufmerksamkeit, und darüber verlieren wir das Wichtige manchmal aus den Augen. Doch erinnern uns die Meilensteine des Lebens daran, was wirklich zählt: Menschen, die wir schätzen oder lieben.Das Abitur, der Studienabschluss oder eine Hochzeit sind die besten Gelegenheiten, unsere Zuneigung mit einem wertvollen und schönen Geschenk zu unterstreichen. Eine mechanische Uhr steht für Beständigkeit.Club Campus ist die Einsteigeruhr von NOMOS Glashütte, sie verkörpert zugleich Lebensfreude und Stil. In den neuen Varianten Starlight und Night Sky ist sie als Geschenk ideal für viele Anlässe.Sie ist eine alltagstaugliche Handaufzugsuhr, deren Edelstahlboden extra viel Platz bietet für Worte, die bleiben: ob es ein Glückwunsch ist oder die Liebeserklärung. Die persönliche Gravur ist ein besonderes Angebot von NOMOS.Die diesjährigen Club Campus-Modelle Starlight und Night Sky präsentieren sich himmlisch schön, in leuchtendem Gelb und tiefem Blau. Es sind sportlich-robuste Uhren in jeweils zwei Durchmessern: 36 und 38,5 Millimeter.Benötigen Sie Bildmaterial oder erstellen Sie Ihr Bildmaterial selbst? In beiden Fällen unterstützen wir Sie schnell und unkompliziert. Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.Pressekontakt:NOMOS GlashütteAlexa Montag+49 35053 404-480pr@glashuette.comOriginal-Content von: NOMOS Glashütte/SA Roland Schwertner KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/74432/6041037