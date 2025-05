Der AfW hat in seinem Vermittlerbarometer abgefragt, was die Vermittler von Rüstungsanteilen in nachhaltigen Fonds halten. Die weitläufige Meinung: Ich bin dagegen! Vorstand Norman Wirth findet auch, dass die Akzeptanz der Nachhaltigkeitsregulierung darunter leiden könnte. Die Diskussion um die Aufnahme konventioneller Rüstungsgüter in nachhaltige Anlageprodukte spaltet derzeit Politik, Fondsbranche und Gesellschaft - und beschäftigt längst auch die unabhängigen Vermittlerinnen und Vermittler in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...