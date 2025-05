kundenservice@finanzen100.de

Freitag ist beim Bernecker Börsenkompass Portfolio Tag. Wir durchforsten unsere Empfehlungsliste, nehmen bei ausgewählten Positionen Anpassungen vor und fassen die Transaktionen der Woche zusammen. Diese Arbeit ist unerlässlich für den Erfolg an der Börse. Nehmen auch Sie sich ein paar Minuten Zeit für die Bestandspflege in Ihrem Depot.Wir führen momentan 38 Positionen in unserer Empfehlungsliste und der durchschnittliche Buchgewinn liegt bei rund 35 %. Heute platzieren wir zwei neue Ziele, streichen ein Limit und nennen die Einstiegsmarken der Käufe, die wir in den letzten Tagen getätigt haben. Im Laufe der Woche hatten wir eine neue Ausgabe von "Finger weg!" gepostet, zwei Nachkauflimits platziert, ein Update zu einem IPO gegeben und eine ausführliche Analyse geschrieben. Betroffen sind unter anderem SOLAREDGE, RATIONAL, JD.COM, CATL, TOAST, BOMBARDIER, BAIDU, EXLSERVICE und CELLEBRITE. Lesen Sie die Details in unserem heutigen Stop&Go.In der 6-Monatsansicht, hat der DAX weiterhin die Pole Position, das ist eindeutig.Auf Monatssicht sieht es schon anders aus. Der DAX ist zwar weiterhin stark, aber die NASDAQ hat in diesem kurzen Zeitraum die Nase schon wieder vorn.Das war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Mehr davon finden Siewieder beenden. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!