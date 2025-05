Ripples Kryptowährung XRP steht kurz vor einem starkes Kaufsignal. Auf dem Wochenchart hat sich eine sogenannte "Bullenflagge" gebildet - ein technisches Muster, das oft mit starkem Aufwärtsmomentum einhergeht. Ein Ausbruch über diese Formation und eine steigende Nachfrage bei XRP-Futures könnten eine Rallye bis auf unglaubliche 14 Dollar auslösen. Das wäre ein sattes Plus von rund 500 Prozent.XRP profitierte am gestrigen Donnerstag von der allgemein freundlichen Stimmung am Kryptomarkt, befeuert ...

