Was, wenn Warren Buffetts größtes Vermächtnis nicht in Milliarden, sondern in Informationen liegt? Der Rückzug der Investmentlegende markiert mehr als nur das Ende einer Ära - er wirft Fragen auf. Warum die Rekord-Cashquote bei Berkshire Hathaway? Warum der abrupte Abschied von Apple und ausgewählten Bankwerten? Und warum mehren sich gleichzeitig Hinweise auf diskrete Transaktionen hinter den Kulissen, die kaum ein Anleger wahrnimmt? Wer genauer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...