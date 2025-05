Düsseldorf (ots) -Pendeln mit der Bahn: Pünktlich zur Arbeit oder überhaupt verlässlich anzukommen, empfinden viele Bahnreisende als frustrierend. Was kann die Landesregierung tun, um die Probleme schneller zu beheben?Zu genau diesem Thema gibt es am Sonntag (25.05.2025) eine "Westpol Spezial"-Sendung im WDR Fernsehen und in der ARD Mediathek.Auf einer gemeinsamen Fahrt im RE4 von Aachen nach Düsseldorf hat sich NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer im Zugabteil den Fragen von Pendlerinnen und Pendlern gestellt, die sich im Vorfeld auf einen Zuschaueraufruf beworben hatten. Unterstützt von Westpol-Moderator Henrik Hübschen hatten die Zuschauerinnen und Zuschauer die Gelegenheit, dem Minister ihren täglichen Bahnfrust zu schildern. Und: Sie hatten auch konkrete Vorschläge im Gepäck, wie es besser laufen könnte.Zugausfälle: NRW-Verkehrsminister will sich dafür einsetzen, Fernzüge auch mit Deutschlandticket freizugebenEin Ergebnis der gemeinsamen Reise: Der Verkehrsminister will sich jetzt beim Bund dafür einsetzen, dass Bahn-Kunden mit Deutschlandticket wieder in den ICE oder Intercity einsteigen dürfen, wenn ihr Nahverkehrszug ausfällt. Diese pragmatische Praxis war mit der Einführung des Deutschlandtickets entfallen.Außerdem konnte Westpol-Reporter Nicolas Vordonarakis hinter die Kulissen des Bahn-Alltags schauen: Zwei Wochen lang war er unterwegs im ganzen Land. Auf der Großbaustelle am Duisburger Bahnhof, mit Lokführer-Azubis im Führerstand und mittendrin im überfüllten Rhein-Ruhr-Express - auf der meistbefahrenen Strecke Deutschlands.Die ganze Sendung wird am Sonntag (25.05.2025) um 19:30 Uhr im WDR Fernsehen sowie in der ARD Mediathek ausgestrahlt.Moderation: Henrik HübschenRedaktion: Andrea Miosga/Nicolas VordonarakisPressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6041173