Tobias Masannek wird Head of Accident & Health bei DUAL Deutschland. Der Assekuradeur will seine Unfall-Sparte weiterentwickeln und plant unter anderem eine App sowie die Online-Schadenmeldung. Masanneks Team ist an den Accident & Health Hub der DUAL Europe angegliedert. Der Assekuradeur DUAL arbeitet weiter an seinem Wachstum. Erst vor Kurzem hatte DUAL Europe das Marinegeschäft am Standort Hamburg ausgebaut und dort ein neues Team zusammengestellt. Zudem wurde für DUAL Europe im Januar 2025 Samia ...

