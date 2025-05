Am Aktienmarkt notiert die Aktie von Shandong Gold Mining aktuell ein wenig leichter. Der jüngste Kurs betrug 2,76 Euro. Jahreschart der Shandong Gold Mining Co Ltd-Aktie, Stand 23.05.2025 Ein Kursabschlag in Höhe von 4 Cent müssen derzeit die Aktionäre von Shandong Gold Mining hinnehmen.

Den vollständigen Artikel lesen ...