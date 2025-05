München (ots) -Das Thema:"Müssen wir für unseren Wohlstand mehr arbeiten, Herr Linnemann?"Deutschlands Wirtschaft kommt nicht in Schwung und bleibt als Standort weiterhin unattraktiv, weshalb die "Wirtschaftsweisen" in dieser Woche erneut tiefgreifende Reformen angemahnt haben. Bundeskanzler Friedrich Merz und CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann fordern deshalb eine höhere Leistungsbereitschaft in der Gesellschaft. Sind die Deutschen zu bequem? Welche Rahmenbedingungen bietet der Staat seinen Bürgern für die geforderte Mehrarbeit? Welche neuen Anreize will die schwarz-rote Regierung setzen, um Arbeit wieder attraktiver und produktiver zu machen? Und wie lange werden wir mit Blick auf den demografischen Wandel in Zukunft arbeiten müssen?Die Gäste:Carsten Linnemann, CDU-GeneralsekretärChristiane Benner, Erste Vorsitzende der IG MetallMoritz Schularick, Ökonom, Präsident des Kiel Instituts für Weltwirtschaft"Caren Miosga" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, produziert von der MIO media im Auftrag des NDR.Redaktion: Christian Sieh (NDR)Pressekontakt:Pressefotos von Caren Miosga und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellen Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.deDr. Lars Jacob, ARD-Programmdirektion/Presse und InformationTel.: 089/558944-898, E-Mail: lars.jacob@ard.dePresseanfragen an Caren Miosga:Stephan Clausen, K E T A N O, Tel.: 030 28 48 48 15, E-Mail: clausen@ketano.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6041178