DJ MARKT/Anleihen profitieren von "risk-off"

Profiteure des Abverkaufs an den Aktienmärkten sind die europäischen Anleihen, die als sichere Häfen kurz vor dem Wochenende gesucht sind. Die Renditen der 10-jährigen deutschen Anleihen fallen nach Trumps Zolldrohung um 9,5 Basispunkte auf 2,55 Prozent. Sollte es zu einem Zolldeal zwischen den USA und Europa kommen, dürften sich diese Gewinne schnell wieder in Luft auflösen. Bereits heute ist ein verkürzter Handel am Anleihemarkt in den USA, am Montag ist in den USA "Memorial Day", in Großbritannien bleiben die Börsen wegen des Spring Bank Holiday zum Start in die Woche geschlossen, so dass es am Montag volatil an den anderen europäischen Börsen zugehen könnte.

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 23, 2025 08:12 ET (12:12 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.