Die Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen (Bogestra) streben den Neubau eines Elektrobus-Betriebshofs in Bochum an. Vorgesehen ist, das Depot bis zum Ende des Jahrzehnts in Betrieb zu nehmen. In einem ersten Schritt soll dort Platz für 120 E-Busse entstehen. Als Standort des neuen Depots steht das frühere Thyssenkrupp-Areal an der Essener Straße fest. Die Fläche stellt die Grundstücksbesitzerin, die Essener Thelen-Gruppe, der Bogestra per langfristiger ...

