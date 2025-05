© Foto: Elmar Kremser/SVEN SIMON - SVEN SIMON

US-Präsident Donald Trump dreht weiter an der Zollschraube. Jetzt werden Strafzölle in Höhe von 50 Prozent gegen die EU erhoben.US-Präsident Donald Trump erklärte am Freitag, er empfehle "einen pauschalen Zollsatz von 50 Prozent auf die Europäische Union". Die drastischen neuen Einfuhrzölle sollen laut Trump am 1. Juni in Kraft treten, wie er auf Truth Social mitteilte. Die EU sei "äußerst schwierig im Umgang", schrieb Trump. "Unsere Gespräche mit ihnen führen zu nichts!" Trumps Ankündigung erfolgte 30 Minuten nach seiner Drohung, einen Zoll von mindestens 25 Prozent auf Apple zu verhängen, sollte das Unternehmen nicht beginnen, iPhones in den Vereinigten Staaten zu produzieren. Nach Trumps …