MAX Automation SE: Ordentliche Hauptversammlung 2025 durchgeführt Hamburg, 23. Mai 2025 - Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte MAX Automation SE (ISIN DE000A2DA588 ) hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung 2025 durchgeführt. Bei einer Vertretung von bis zu rund 75 % des Grundkapitals wurde im Wesentlichen sämtlichen Beschlussvorschlägen der Verwaltung mit großer Mehrheit zugestimmt. Weitere Informationen zur ordentlichen Hauptversammlung 2025 sowie die Abstimmungsergebnisse stehen unter www.maxautomation.com/hv2025 zur Verfügung.



KONTAKT: Marcel Neustock

Investor Relations

Tel.: +49 - 40 - 8080 582 75

investor.relations@maxautomation.com

www.maxautomation.com



ANSPRECHPARTNER FÜR MEDIEN: Susan Hoffmeister

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Tel.: +49 - 89 - 125 09 03 33

sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de



ÜBER DIE MAX AUTOMATION SE Die MAX Automation SE mit Sitz in Hamburg ist eine mittelständische Finanz- und Beteiligungsgesellschaft, die sich auf das Management und den Erwerb von Beteiligungen an wachstums- und cashflowstarken Unternehmen in Nischenmärkten konzentriert. Die Produkte und Lösungen der Portfoliounternehmen werden in verschiedenen Endindustrien und für zahlreiche industrielle Anwendungen eingesetzt, unter anderem in der Automobil-, Elektronik-, Recycling-, Rohstoffverarbeitungs- und Verpackungsindustrie sowie in der Medizintechnik. Seit 2015 ist die MAX Automation SE im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (ISIN DE000A2DA588). www.maxautomation.com



