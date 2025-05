Mainz (ots) -Jakob Stephan Baschab, Hauptgeschäftsführer der Bundesinnung der Hörakustiker (biha), ist vom Landessozialgericht Rheinland-Pfalz erneut zum ehrenamtlichen Richter berufen worden.In seiner Rolle als Arbeitgebervertreter wird er somit in den kommenden fünf Jahren gemeinsam mit einem weiteren ehrenamtlichen Richter und drei hauptamtlichen Richtern über Angelegenheiten der Sozialgerichtsbarkeit in Rheinland-Pfalz entscheiden.Baschab ist bereits seit zehn Jahren ehrenamtlicher Richter in Mainz und bringt damit umfassende Erfahrung und ein tiefes Verständnis für die Praxis sozialrechtlicher Fragestellungen in die Entscheidungsprozesse ein.Die Sozialgerichtsbarkeit ist für alle Entscheidungen und Streitigkeiten im Bereich des Sozialrechts zuständig. Dazu gehören unter anderem Fälle aus dem Bereich der gesetzlichen Kranken-, Renten- und Unfallversicherung sowie der Sozialhilfe.Pressekontakt:Armin Huber, Bundesinnung der Hörakustiker KdöR, huber@biha.deOriginal-Content von: Bundesinnung der Hörakustiker KdöR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70547/6041242