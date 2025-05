NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT. EINE NICHTBEACHTUNG DIESER EINSCHRÄNKUNG STELLT MÖGLICHERWEISE EINE VERLETZUNG DER US-WERTPAPIERGESETZE DAR.

Vancouver, British Columbia - 23. Mai 2025 / IRW-Press / Canary Gold Corp. (CSE: BRAZ | Frankfurt: K5D) ("Canary Gold" oder das "Unternehmen") freut sich, die Ernennung von Dr. Alan Carter zum Mitglied des Advisory Boards des Unternehmens bekannt zu geben.

Dr. Carter ist ein hochqualifizierter Geologe mit über 35 Jahren Erfahrung in der Mineralexploration und -erschließung. Er war in ganz Südamerika tätig, unter anderem in Brasilien, Peru, Argentinien, Ecuador, Bolivien und Chile. Er hat einen B.Sc.-Abschluss in Geologie von der University of Nottingham und einen Ph.D. in Gold-Geochemie und Strukturgeologie von der University of Southampton (Vereinigtes Königreich).

Dr. Carter war unmittelbar an der Entdeckung von fünf Goldlagerstätten beteiligt, darunter die Goldmine Tocantinzinho in Brasilien. Er war Mitbegründer des Unternehmens Magellan Minerals Inc., das 2016 von Anfield Gold Corp. übernommen wurde und nun Teil von Equinox Gold ist. Im Jahr 2016 gründete er die Firma Cabral Gold Inc., mit der er 2017 erfolgreich an die Börse ging. Er ist auch heute noch President und CEO von Cabral Gold.

Zu Beginn seiner Karriere war Dr. Carter 13 Jahre lang bei großen Bergbauunternehmen wie Rio Tinto, Billiton und BHP beschäftigt. In den letzten zwei Jahrzehnten hat er mehrere Junior-Explorations- und Erschließungsunternehmen gegründet, finanziert und geleitet. So war er etwa Mitbegründer von Peregrine Metals Ltd. und Cuprum Resources Ltd., die von Stillwater Mining bzw. B&A Mineracao übernommen wurden. Derzeit fungiert er als Direktor und Chairman bei Altamira Gold Corp.

Gewährung von Aktienoptionen

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es einem Berater des Unternehmens im Einklang mit seinem Aktienoptionsplan insgesamt 500.000 Aktienoptionen gewährt hat. Die Optionen können zu einem Preis von 0,315 $ pro Stammaktie ausgeübt werden und gelten für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Gewährungsdatum. Die Zuteilung der Optionen erfolgt in gleichen vierteljährlichen Raten über einen Zeitraum von zwei Jahren.

Marketing-Dienstleistungsvereinbarung

Das Unternehmen teilt des Weiteren mit, dass es die Firma Outside the Box Capital Inc. ("OTB") mit der Erbringung von Marketingdienstleistungen beauftragt hat, um die Finanzwelt über das Unternehmen zu informieren. Die Vereinbarung mit OTB hat eine Laufzeit von 6 Monaten, beginnt am 23. Mai 2025 und endet am 23. November 2025. Während der Laufzeit wird das Unternehmen vereinbarungsgemäß 150.000 $ (zuzüglich Steuern) an OTB zahlen. OTB steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen und nach Kenntnis des Unternehmens halten weder OTB noch seine Führungskräfte derzeit direkt oder indirekt eine Beteiligung an den Wertpapieren des Unternehmens oder ein Recht auf den Erwerb einer Beteiligung. Die Kontaktdaten für OTB lauten: 2202 Green Orchard Place, Oakville, Ontario, I6H 4V4; 289-259-4455; jason@outsidethebox.capital.

Über Canary Gold Corp.

Canary Gold Corp. ist ein börsennotiertes kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Entwicklung von Goldprojekten in Brasilien konzentriert. Das Unternehmen hält eine Option auf den Erwerb einer ungeteilten Beteiligung von bis zu 70 % am Projekt Rio Madeira durch gestaffelte Explorationsausgaben und Meilensteinzahlungen.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Canary Gold Corp.

Mark Tommasi, President

Tel: 604-318-1448

http://www.canarygold.ca/

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig durch Begriffe wie "wird", "kann", "sollte", "erwartet", "glaubt" und ähnliche Ausdrücke bzw. die Verneinung dieser Wörter oder andere vergleichbare Begriffe gekennzeichnet. Sämtliche in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sind. Diese Pressemeldung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen zu den Geschäftsplänen des Unternehmens, zu den Explorationsaktivitäten, zur Gewährung und Unverfallbarkeit von Aktienoptionen sowie zu den Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen und Ergebnisse.

Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den Erwartungen abweichen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, zählen unter anderem die Risiken, die im Prospekt und in den Unterlagen zur kontinuierlichen Offenlegung des Unternehmens, die regelmäßig bei den jeweiligen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht werden, aufgeführt sind.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, und zwar aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Die Leser werden angehalten, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen, die das Management zum Datum dieser Pressemeldung zwar als angemessen erachtet, sich aber als falsch erweisen können. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Keine Wertpapierbörse oder -kommission hat die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung überprüft oder übernimmt die Verantwortung dafür.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79714Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79714&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA1372241010Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19385211-canary-gold-corp-beruft-dr-alan-carter-advisory-board