Die Hoffnung währte nur kurz: Nachdem zuletzt Anzeichen einer Entspannung im globalen Handelsstreit für etwas Optimismus an den Märkten gesorgt hatten, holt US-Präsident Donald Trump erneut die Zollkeule heraus. Die Folge: Die New Yorker Indizes stehen vorbörslich massiv unter Druck. Anleger müssen sich auf einen turbulenten Handelstag einstellen.Neue, aggressive Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump haben am Freitag die kurzzeitig aufgekeimte Hoffnung auf eine Deeskalation im internationalen ...

