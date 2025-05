Die diesjährigen Gewinner Brenntag und e& werden auf dem CX Summit EMEA geehrt

Forrester (Nasdaq: FORR) hat heute bekannt gegeben, dass Brenntag und e& Gewinner des Preises "2025 Customer-Obsessed Enterprise Award" für Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) sind. Dieser Preis zeichnet Organisationen aus, die ihre Kunden im Hinblick auf Führung, Strategie und Operationen in den Mittelpunkt stellen, um gute Geschäftsergebnisse zu erzielen, nachhaltig zu wachsen und die Kundenloyalität sowie die Motivation der Mitarbeiter zu verbessern. Beide Gewinner werden auf dem CX Summit EMEA geehrt. Dieses führende Event für CX und B2C-Marketing findet vom 2. bis 4. Juni 2025 in London sowie digital statt. Es wendet sich an Führungskräfte in der Digitalbranche und vermittelt Best Practices sowie praktische Ratschläge. In diesem Jahr werden zwei vorbildliche Unternehmen vorgestellt: eines aus dem B2B-Sektor und das andere aus dem Bereich B2C.

Brenntag, global führend im Vertrieb von Chemikalien und Inhaltsstoffen, wurde ausgewählt, weil das Unternehmen seine Kunden in den Fokus aller geschäftlichen Operationen stellt, die sich über 72 Länder erstrecken. So wurden unternehmensweite Initiativen gestartet, zum Beispiel ein CX-Botschafterprogramm, in dessen Verlauf mehr als 500 Mitarbeiter zum Thema exzellenter Kundenservice geschult wurden. Oder die "CX War Room Task Force", die funktionsübergreifend systematisch nach Beschwerden der Kunden sucht, um diese rechtzeitig zu beheben.

"Wir bei Brenntag versuchen ständig, unsere Kunden wirklich individuell und wirkungsvoll zu betreuen," sagte Malc Magee, Director of Customer Experience, Brenntag Essentials EMEA. "Da wir haargenau beobachten, was unsere Kunden benötigen, konnten wir eine Kultur entwickeln, die weit über reine Transaktionen hinausgeht. Wenn Kunden merken, dass wir wirklich zuhören, handeln und uns ihre Erfahrungen wirklich wichtig sind, dann bauen wir langfristige Beziehungen auf."

e&, eine globale Technologiegruppe, wurde für ihre kundenzentrierte Transformation im Technologiegeschäft ausgezeichnet. Dieser Prozess dauerte drei Jahre, in deren Verlauf die Unternehmensstrategie der Customer Journey angeglichen wurde. e& hörte seinen Kunden proaktiv zu, holte ihr Feedback ein und konnte so das Kundenerlebnis über alle Touchpoints hinweg verbessern, was zu einem messbaren Anstieg des Umsatzes führte.

"Wir bei e& glauben, dass aktives Zuhören die Voraussetzung für hohe Kundenzufriedenheit ist," sagte Chris Lipman, Chief Customer Experience Officer, e& UAE. "Mit Initiativen wie die monatliche "Customer Hour", in der das gesamte Unternehmen über Kundenfeedback spricht, oder die "Beyond the Desk"-Programme, in deren Verlauf Führungskräfte lernen, sich in die Lage des Kunden zu versetzen und dessen Herausforderungen zu verstehen, stellen wir sicher, dass bei uns auf allen Ebenen die Kundenzufriedenheit im Fokus bleibt."

"Wir gratulieren sowohl e& als auch Brenntag zum Gewinn des "Customer-Obsessed Enterprise Award" von Forrester in EMEA," sagte Martin Gill, Vice President and Research Director bei Forrester und Gastgeber des CX Summit EMEA. "Diese Unternehmen sind Vorbilder für die Berücksichtigung von Kundeninteressen bei jeder Entscheidung, nicht nur bei einzelnen Interaktionen mit dem Kunden. Das macht Unternehmen erfolgreicher."

