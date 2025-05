Kioxia Holdings Corporation (TOKYO:285A), weltweit führend in Speicherlösungen, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen den Preis 'IPO of the Year' in der Kategorie Equity auf den DealWatch Awards 2024 gewonnen hat. Organisiert wird das Event von DealWatch, die kompetenteste Quelle für Echtzeitlösungen für die Abwicklung von Deals im japanischen Kapitalmarkt. Der Preis wurde im Rahmen einer Feier am 20. Mai verliehen.

Mit den DealWatch Awards werden hervorragende Emittenten von Anleihen oder Wertpapieren im japanischen Kapitalmarkt ausgezeichnet, ebenso wie japanische Emittenten, die in Übersee anbieten sowie die Wertpapierfirmen, die diese Transaktionen managen. Die Preise für 2024 decken sechs Kategorien ab: Allgemein, Anleihen, Staatsanleihen, grenzübergreifende Anleihen, Nachhaltige Finanzen und Equity. Kriterien für die Vergabe sind zum Beispiel die Angemessenheit der Preisfestsetzung im Ausgabemarkt, Preisbildung nach dem Übergang in den Handel, Beitrag zur Entwicklung des Kapitalmarkts oder Innovationen. Die Preise sollen dazu beitragen, den japanischen Markt international bekannter zu machen.

DealWatch hat positiv auf unsere Notierung am Tokyo Stock Exchange Prime Market am 18. Dezember 2024 reagiert. Sie kommentierten: "ein überraschend umfangreiches IPO mit Japan's erster Vorabgenehmigungsnotierung (S-1)." Sie fügten hinzu: "Es fanden Diskussionen mit institutionellen Anlegern statt über angemessene Preissetzung, effektive Förderung des Wachstums des NAND-Marktes und die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens statt. So wurde die Nachfrage von privaten als auch institutionellen Investoren sowohl daheim als auch international gesteigert. Das führte zu einer starken Performance nach der Notierung."

In Zukunft wird die Kioxia Group ihre Verpflichtungen im Bereich Corporate Social weiterhin erfüllen und nach nachhaltigem Wachstum und Corporate Value streben, um die Erwartungen der Stakeholder zu erfüllen.

Über Kioxia

Kioxia ist ein weltweit führender Anbieter von Speicherlösungen, der sich auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Flash-Speichern und Solid-State-Drives (SSD) spezialisiert hat. Im April 2017 wurde der Vorgänger Toshiba Memory aus der Toshiba Corporation ausgegliedert, dem Unternehmen, das 1987 den NAND-Flash-Speicher erfunden hatte. Kioxia hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Welt mithilfe von Speicherprodukten zu bereichern, indem das Unternehmen Produkte, Dienstleistungen und Systeme anbietet, die eine Auswahl für die Kunden und einen speicherbasierten Nutzen für die Gesellschaft schaffen. Die innovative 3D-Flash-Speichertechnologie von Kioxia, BiCS FLASH, prägt die Zukunft der Datenspeicherung in Anwendungen mit hoher Speicherdichte, darunter fortschrittliche Smartphones, PCs, Automobilsysteme, Rechenzentren und generative KI-Systeme.

