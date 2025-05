BERLIN (dpa-AFX) - Generalmajor Holger Neumann soll neuer Chef der Luftwaffe werden. Eine Entscheidung über die Besetzung des Top-Postens ist nach dpa-Informationen gefallen.

Auf den künftigen Luftwaffen-Chef, der das Kommando in der kommenden Woche übernehmen soll, kommen wichtige Aufgaben zu. So sollen noch in diesem Jahr erste Teile des Luftverteidigungssystem Arrow 3 einsatzbereit aufgebaut werden.

Nachfolger von Generalleutnant Gerhartz



Neumann ist seit September 2024 Kommandeur der Fliegenden Verbände im Luftwaffentruppenkommando. Ihm unterstehen damit die Taktischen Luftwaffengeschwader, Lufttransportverbände sowie die Ausbildungseinrichtungen.

Neumann folgt auf Generalleutnant Ingo Gerhartz, der Befehlshaber an der Spitze des Nato-Hauptquartiers im niederländischen Brunssum ("Allied Joint Forces Command") wird, einem von zwei operationalen Hauptquartieren des Bündnisses in Europa./cn/DP/men