Ethereum steht vor Mega-Rallye: Drei bullische Faktoren sprechen für deutliche Kursgewinne

Krypto-Investoren dürften aus dem Feiern nicht mehr herauskommen. Der Bitcoin-Kurs hat erst gestern ein neues Allzeithoch von fast 112.000 Dollar erreicht und auch Ethereum kommt langsam wieder in Fahrt. Allerdings hat die Performance von Ethereum in den letzten Monaten noch zu wünschen übrig gelassen, was sich erst seit etwa einem Monat langsam wieder ändert. Nun fragen sich Anleger, ob die große Aufholrallye noch kommt, oder ob es beim aktuellen Kurs schon wieder an der Zeit ist, Ethereum zu verkaufen.

Institutionelle Investoren entdecken Ethereum ETFs

Kleinanleger warten meist auf große Kursbewegungen, durch die sie erst auf ein Asset aufmerksam werden, während institutionelle Investoren das große Geld in den Markt bringen und die Kurse damit mehr oder weniger selbst steuern. Bei Ethereum ist das Interesse institutioneller Investoren bisher eher überschaubar gewesen. Das ändert sich nun aber langsam, wie die Kapitalzuflüsse bei den Spot Ethereum ETFs zeigen.

Nach einer monatelangen Phase, in der mehr Kapital von den börsengehandelten Fonds abgezogen als eingezahlt wurde, kommt es nun offenbar zum Umdenken. Allein gestern wurden über 110 Millionen Dollar in die Spot Ethereum ETFs investiert. Damit handelt es sich um den fünften Tag in Folge, an dem die Kapitalzuflüsse dominieren. Da die Krypto ETFs in erster Linie von institutionellen Investoren genutzt werden, könnte sich das auch langfristig als extrem bullisch erweisen.

Trump-Administration als Katalysator für Ethereum

Neben der Zulassung der Spot Bitcoin und Ethereum ETFs erweist sich wohl vor allem Trumps Präsidentschaft als Gamechanger für den Kryptomarkt. Trump hat angekündigt, die USA zum Krypto-Zentrum der Welt zu machen und kommt diesem Versprechen auch bereits nach. Das Trump-nahe Unternehmen World Liberty Financial sitzt auch selbst bereits auf ETH-Beständen im Wert von hunderten Millionen Dollar.

Mit Trump als Unterstützer kann es derzeit tatsächlich eine gute Idee sein, in den Kryptomarkt und besonders in Ethereum zu investieren. Immerhin gibt es wohl kaum jemanden, der die Kurse am Markt aktuell so stark beeinflussen kann wie der amtierende US-Präsident. Es wird vermutet, dass es hier wohl noch weitere politische Entwicklungen geben wird, die zu einer Kursrallye bei Ethereum führen.

Solaxy Presale erreicht 40 Millionen Dollar Marke

Während Ethereum seinen Kurs in den nächsten Monaten verdoppeln könnte, erwarten Analysten bei Solaxy ($SOLX) eine regelrechte Kursexplosion, wobei auch ein Anstieg über weit mehr als 1.000 Prozent keine große Überraschung wäre. Das liegt daran, dass mit Solaxy die erste Layer-2-Lösung für Solana gelauncht wird. Auf der neuen Blockchain sind Transaktionen schnell und günstig möglich, wodurch die Solana Main Chain entlastet werden soll.

Anleger haben hier noch die Möglichkeit, von Anfang an dabei zu sein, da der native Token $SOLX derzeit noch im Vorverkauf erhältlich ist. Schon jetzt explodiert die Nachfrage, sodass inzwischen Token im Wert von fast 40 Millionen Dollar verkauft wurden. Das macht schnell deutlich, dass Solaxy das Potenzial zum Milliarden Dollar Projekt hat. Allerdings endet der Vorverkauf schon in wenigen Tagen, wodurch sich das Zeitfenster schließt, um im Presale noch zum günstigen Fixpreis einzusteigen.

Direkt zur offiziellen Solaxy Website!

