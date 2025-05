XRP vor möglichem Durchbruch: Elliott-Wellen-Analyse deutet auf Kursfeuerwerk hin

Während sich der Kryptomarkt zuletzt wieder in Bewegung gesetzt hat, zeigt sich XRP bisher noch eher zurückhaltend. Doch gerade das könnte sich rasch ändern. Die aktuelle Preisstruktur deutet laut Elliott-Wellen-Analyse auf potenzielle neue Impulse hin - und diese könnten in den kommenden Tagen oder Wochen ein deutliches Kursfeuerwerk auslösen. Elliott-Wellen-Ziele könnten sogar in den zweistelligen Bereich gehen.

Technische Analyse zeigt Range-Handel mit Ausbruchspotenzial

XRP bewegt sich aktuell weiterhin innerhalb einer definierten Range - begrenzt durch das April-Tief bei rund 1,57 US-Dollar und dem Swing-High bei etwa 3,40 US-Dollar. Noch fehlt die Bestätigung für einen nachhaltigen Ausbruch nach oben, doch verschiedene Szenarien bleiben auf dem Tisch. Sollte der Kurs unter das April-Tief und die Marke von 1,21 US-Dollar fallen, wäre eine größere Korrekturwelle (Wave 2) denkbar.

Insgesamt bleibt die mittelfristige Einschätzung jedoch bullisch. So lange das April-Tief hält, besteht weiterhin Potenzial für eine fünfte Welle nach oben. Hält der Bereich um 1,21 US-Dollar, könnte es sich um einen simplen Re-Test der vierten Welle handeln. Kurzfristig bewegt sich der Kurs zwischen einer Mikro-Unterstützung bei 2,15 bis 2,31 US-Dollar und einem Mikro-Widerstand bei 2,48 bis 2,61 US-Dollar.

Kursziele im Bereich von 4,20 bis 5,65 US-Dollar möglich

Besonders spannend wird es bei einem Bruch der 3,40 US-Dollar-Marke. In diesem Fall eröffnen sich laut Analyse neue Ziele im Bereich von 4,20 bis 5,65 US-Dollar. Damit würde XRP in Regionen vordringen, die zuletzt nur in früheren Hypephasen gesehen wurden. Ein Bruch über 2,62 US-Dollar - dem 88,7 Prozent Fibonacci-Retracement - könnte den Startschuss für eine C-Welle nach oben liefern.

Risiken bestehen jedoch weiterhin. Sollte der Kurs unter 2,31 US-Dollar und dann unter 2,28 US-Dollar fallen, könnte dies das Ende der B-Welle und den Beginn einer C-Welle nach unten signalisieren - mit Zielen zwischen 1,79 und 2,60 US-Dollar. In diesem Szenario wären schnelle Bewegungen in Richtung der 3,30 bis 3,40 US-Dollar-Marke möglich, noch bleibt das Momentum aber aufwärtsgerichtet.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.