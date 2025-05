Bitcoin vor neuem Höhenflug: Analysten sehen Kursziele über 200.000 Dollar

Bitcoin zeigt weiterhin beeindruckende Stärke und konnte in den letzten 24 Stunden moderate Gewinne verzeichnen. Auf Wochensicht steht ein Plus von rund 7 Prozent zu Buche, womit Bitcoin alle anderen Top-10-Kryptowährungen übertrifft. Knapp unter dem Allzeithoch sehen Analysten zunehmend weiteres Potenzial und sprechen von einem weiterhin attraktiven Chance-Risiko-Verhältnis für Anleger, die an einen anhaltenden Bitcoin-Bullenmarkt glauben.

Magic-Bands-Modell prognostiziert Bitcoin bei 115.000 Dollar

Neue Aussagen des Analysten CryptoCon basieren auf seinem Magic-Bands-Modell - einer zyklusbasierten technischen Analyse, die vergangene Marktverläufe in verschiedene Preiszonen unterteilt. Nach dieser Methode steht Bitcoin kurz davor, die nächste Zielmarke bei 115.000 US-Dollar zu erreichen. Diese sogenannte "Level 3"-Zone wird als kurzfristig realistisch angesehen.

Besonders bullisch zeigt sich das Modell bei den langfristigen Aussichten: Darüber hinaus sieht es nur noch eine letzte obere Preisrange - die "Cycle Top Band". Sie liegt derzeit bei 155.000 US-Dollar, dürfte sich jedoch mit jedem neuen Allzeithoch weiter nach oben verschieben - möglicherweise bis über 200.000 US-Dollar hinaus. Obwohl sich die eigentliche parabolische Phase des Zyklus noch nicht entfaltet hat, sind die Vorzeichen eindeutig bullisch.

Blockchain-Daten bestätigen anhaltenden Bullenmarkt

Die Analysten von Santiment beobachten eine positive Entwicklung auf der Bitcoin-Blockchain: Der sogenannte "Mean Dollar Age" - also das durchschnittliche Alter der gehaltenen Coins, gewichtet nach dem investierten Kapital - sinkt seit Mitte April kontinuierlich. Konkret fiel der Wert von 441 auf 429 Tage. Dieser Rückgang deutet darauf hin, dass ältere, lange unberührte Bestände wieder in Umlauf gebracht werden.

Historisch ist ein solcher Trend ein starkes Signal für einen anhaltenden Bullenmarkt. Wenn langzeitgehaltene Coins vermehrt bewegt werden, spricht das für ein wachsendes Vertrauen in die Preisentwicklung und ein Wiedererstarken der Marktaktivität. In den letzten fünf Jahren zeigte sich dieses Muster bereits dreimal vor längeren Aufwärtsphasen. Gepaart mit dem neuen Allzeithoch von knapp 112.000 US-Dollar bestätigen diese Daten, dass Bitcoin sich weiterhin fest in einem bullischen Zyklus befindet.

BTCBULL Presale: Innovative Bitcoin-Alternative sammelt über 6 Millionen Dollar

Im Frühjahr 2025 tritt BTCBULL als innovativer Akteur im Kryptomarkt auf - ein Projekt, das sich durch ein strukturiertes Belohnungssystem von klassischen Bitcoin-Investments abhebt. Die zugrunde liegende Mechanik basiert auf einem tokenisierten Anreizmodell, bei dem definierte Kursmarken des Bitcoin konkrete Ausschüttungen in BTC auslösen. Bereits über sechs Millionen US-Dollar an Kapital konnten im laufenden Presale gesichert werden.

BTCBULL kombiniert zwei Hebel zur Wertgenerierung: Einerseits reduziert sich das Angebot des Tokens, sobald bestimmte Kursniveaus beim Bitcoin überschritten werden. Andererseits aktiviert das Konzept automatische Bitcoin-Airdrops bei definierten Schwellenwerten wie 150.000 oder 200.000 US-Dollar. Der Zugang zum Presale erfolgt direkt über die offizielle BTCBULL-Webseite, wobei Ethereum, Tether sowie Kreditkarten als Zahlungsmethoden akzeptiert werden. Neu erworbene Tokens können unmittelbar über das native Staking-Protokoll mit einer Jahresrendite von rund 67 Prozent verzinst werden.

Direkt zur offiziellen BTC Bull Token Website!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.