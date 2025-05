DJ MÄRKTE USA/Trumps neue Zolldrohungen schicken Aktien auf Talfahrt

DOW JONES--Mit deutlichen Verlusten starten die US-Börsen in den letzten Handelstag der Woche, nachdem US-Präsident Donald Trump der EU Strafzölle von 50 Prozent ab 1. Juni angedroht hat. Die Gespräche mit der EU führten zu nichts, schrieb Trump auf Truth Social. Er kündigte an, auf die Zölle zu verzichten, "wenn das Produkt in den Vereinigten Staaten gebaut oder hergestellt wird."

Der Dow-Jones-Index verliert kurz nach der Startglocke 0,8 Prozent auf 41.508 Punkte. Der S&P-500 gibt um 0,9 Prozent nach, der Nasdaq-Composite fällt um 1,2 Prozent.

Daneben lastet auf der Stimmung unverändert die hohe US-Verschuldung, die mit dem geplanten Steuer- und Ausgabengesetz von US-Präsident Donald Trump noch weiter wachsen dürfte. Das Haushaltsbüro des US-Kongresses schätzt, dass infolge des Gesetzes zu den bestehenden Staatsschulden von 36,2 Billionen Dollar weitere 3,8 Billionen hinzukommen werden. Das US-Repräsentantenhaus hat die Gesetzesvorlage am Donnerstag mit knapper Mehrheit gebilligt. Nun muss noch der Senat zustimmen, in dem die Republikaner allerdings ebenfalls die Mehrheit haben.

Zur Zurückhaltung der Anleger dürfte auch beitragen, dass in den USA ein langes Feiertagswochenende bevorsteht, an dem auf neue Entwicklungen - wie nun die Trump'schen Drohungen - nicht sofort reagierft werden kann. Am Montag bleiben die Börsen wegen des Memorial Day geschlossen. Am Anleihemarkt endet der Handel am Freitag nach einer verkürzten Sitzung schon um 20.00 Uhr MESZ.

Nach dem Anstieg der Vortage kommen am Anleihemarkt die Renditen etwas zurück - im Zehnjahresbereich geht es um 5 Basispunkte auf 4,50 Prozent nach unten. Die Zinspapiere dürften nach Trumps neuen Zolldrohungen wieder Zulauf als sicherer Hafen erfahren.

Der Dollar gibt nach der Erholung am Vortag wieder nach. Der Dollarindex fällt um 0,6 Prozent. Der Goldpreis zieht kräftig an. Das Edelmetall profitiert vom schwächeren Dollar und seiner Eigenschaft als sicherer Hafen in Krisenzeiten. Der Preis für die Feinunze steigt um 1,4 Prozent.

Am Ölmarkt kommen nach Trumps Drohungen Nachfragesorgen auf. Die US-Sorte WTI verbilligt sich um 0,3 Prozent je Barrel.

Apple mit angedrohten Zöllen unter Druck

Besonders ins Visier hat Trump Apple genommen. Auf in Indien gefertigte iPhones droht er mit Zöllen von 25 Prozent. Apple verlagerte im Zuge des US-chinesischen Zollstreits in jüngster Zeit mehr und mehr Teile der iPhone-Produktion nach Indien. Trump fordert, dass in den USA nur iPhones verkauft werden, die dort auch hergestellt wurden. Apple geben um 2,2 Prozent nach.

Autodesk steigen um 3 Prozent, nachdem das Unternehmen seine Gewinnprognose für dieses Jahr erhöht hat. Dagegen enttäuschte der Ausblick von Deckers Outdoor auf das laufende Quartal. Eine Jahresprognose wagt das Unternehmen erst gar nicht. Die Aktie bricht um 22,5 Prozent ein.

Gut kommt der Ausblick von Intuit (+9,4%) an. Das Unternehmen hat seine Prognosen erhöht und sieht eine nur geringe Belastung durch die Zollpolitik.

Aktien von Atomenergieunternehmen profitieren von der Ankündigung des US-Präsidenten, schon am Freitag einen Erlass zu unterzeichnen, mit dem der Branche auf die Sprünge geholfen werden soll. Vistra Energy gewinnen 1,9 Prozent. Der Indexfonds Global X Uranium ETF springt um 6,5 Prozent nach oben.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 41.507,96 -0,8% -351,13 -1,6% S&P-500 5.789,56 -0,9% -52,45 -0,6% NASDAQ Comp 18.707,86 -1,2% -217,88 -2,0% NASDAQ 100 20.879,80 -1,1% -232,67 +0,5% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr., 8:12 % YTD EUR/USD 1,1327 +0,4% 1,1282 1,1322 +9,0% EUR/JPY 161,82 -0,4% 162,54 162,37 -0,2% EUR/CHF 0,9332 -0,2% 0,9350 0,9356 +0,0% EUR/GBP 0,8391 -0,2% 0,8406 0,8414 +1,7% USD/JPY 142,86 -0,8% 144,08 143,41 -8,4% GBP/USD 1,3500 +0,6% 1,3422 1,3457 +7,2% USD/CNY 7,1722 -0,3% 7,1912 7,1867 -0,2% USD/CNH 7,1806 -0,3% 7,2045 7,1982 -1,7% AUS/USD 0,6454 +0,7% 0,6411 0,6435 +3,6% Bitcoin/USD 109.424,65 -1,3% 110.848,25 110.525,00 +18,9% ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,61 60,8 -0,3% -0,19 -13,2% Brent/ICE 63,81 64,03 -0,3% -0,22 -13,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3343,16 3297,15 +1,4% 46,01 +25,6% Silber 29,31 29,32 -0,0% -0,01 +5,0% Platin 960,90 960,09 +0,1% 0,81 +9,7% Kupfer 4,65 4,65 -0,0% 0,00 +14,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewaehr) ===

