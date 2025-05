ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Apple nach Drohungen mit US-Einfuhrzöllen von Donald Trump auf "Neutral" mit einem Kursziel von 210 US-Dollar belassen. Der vom US-Präsidenten in Aussicht gestellte Zollsatz von 25 Prozent auf im Ausland hergestellte iPhones würde das Konzernergebnis je Aktie mit Blick auf seine schon vorherigen Zollannahmen nur wenig belasten, schrieb David Vogt am Freitag in einer ersten Reaktion. Trumps Aussagen brächten allerdings einige Unsicherheit in den Markt. Die Margen könnten unter Druck geraten und damit auch die Bewertung./rob/gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 23.05.2025 / 12:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US0378331005