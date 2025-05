DJ US-ZOLL-BLOG/Bessent: Trumps Zolldrohung soll EU Beine machen

Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zu US-Zöllen:

Bessent: Trumps Zolldrohung soll EU Beine machen

Trumps Zolldrohung gegenüber der EU soll den Europäern laut US-Finanzminister Treasury Secretary Scott Bessent Beine machen. Die bisherigen Vorschläge der EU hätten "nicht dieselbe Qualität" gehabt wie jene von anderen Handelspartnern. "Die 90-tägige Aussetzung der Zölle vom 2. April basierte darauf, dass Länder auf uns zugekommen seien und in gutem Glauben mit uns verhandeln", sagte er bei Fox News. Kurz zuvor hatte US-Präsident Donald Trump der EU Zölle von 50 Prozent auf Importe angedroht. "Ich hoffe, dass dies der EU Beine macht", sagte Bessent.

EU will Trump-Zolldrohung vor Gespräch mit Greer nicht kommentieren

Die Europäische Union will die Zolldrohung von US-Präsident Trump nach Angaben eines Sprechers der Kommission nicht vor einem geplanten Telefonat zwischen den führenden Handelsvertretern beider Seiten kommentieren. Trump hatte am frühen Freitag (US-Zeit) auf seiner Plattform Truth Social gedroht, einen Importzoll von 50 Prozent auf Waren aus der Europäischen Union zu verhängen.

Trump droht Apple mit 25% Zoll auf im Ausland gebaute iPhones

Außerhalb der USA hergestellte iPhones von Apple könnten künftig bei Einfuhr in die Vereinigten Staaten mit Importsteuern belegt werden. US-Präsident Donald Trump drohte nun mit Zöllen von 25 Prozent auf die Geräte. "Ich habe Tim Cook von Apple schon vor langer Zeit informiert, dass ich erwarte, dass ihre iPhones, die in den Vereinigten Staaten von Amerika verkauft werden, in den Vereinigten Staaten hergestellt und gebaut werden, nicht in Indien oder sonst wo", sagte Trump in einem Beitrag in seinem sozialen Netzwerk Truth Social.

Trump droht der EU mit 50 Prozent Zoll

US-Präsident Donald Trump drohte damit, ab dem 1. Juni einen Zoll von 50 Prozent auf aus der Europäischen Union importierte Waren zu erheben, da die Handelsverhandlungen keine Fortschritte machen. "Unsere Gespräche mit ihnen führen zu nichts", schrieb Trump auf Truth Social. "Daher empfehle ich einen direkten Zollsatz von 50 Prozent auf die Europäische Union, beginnend am 1. Juni 2025. Es gibt keine Zölle, wenn das Produkt in den Vereinigten Staaten gebaut oder hergestellt wird."

