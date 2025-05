Berlin (ots) -Symbolik pur: Vor dem Berliner Parlament wurden sie Teil der Parlamentsarmee. 50 Rekrutinnen und Rekruten des Wachbataillons beim Bundesministerium der Verteidigung legten heute vor dem Abgeordnetenhaus ihren Diensteid ab und bekannten sich zur Rechts- und Werteordnung der Bundesrepublik Deutschland sowie ihrer Verpflichtung gegenüber der Verfassung und dem deutschen Volk.Die Rekrutinnen und Rekruten gehören der 6. Kompanie des Wachbataillons an, in der sie ihre Grundausbildung absolviert haben.Zu den rund 180 Gästen gehörten Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Glaubensgemeinschaften und Gesellschaft sowie Angehörige der Rekrutinnen und Rekruten.Die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin, Cornelia Seibeld: "Die Zeit des europäischen Selbstbetrugs - die Vorstellung, die USA seien für immer unsere Schutzmacht - ist vorbei. Europa steht vor der grundlegenden Wahl: Entweder Selbstbehauptung mit allen Konsequenzen - oder Unterwerfung. Die freiheitlich-demokratische Grundordnung unseres Grundgesetzes bleibt uns nur erhalten, wenn wir eine wehrhafte Demokratie sind. Wir müssen sie gegen innere Feinde genauso wie gegen äußere Feinde beschützen. Der Schutz unseres Staates vor äußeren Bedrohungen ist die besondere Aufgabe der Bundeswehr. Den Rekruten des heutigen Gelöbnisses, den Zeitsoldaten und freiwillig Wehrdienstleistenden, gebührt unser aller Dank und vor allem unsere Unterstützung."Kai Wegner, Regierender Bürgermeister von Berlin: "Die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr schützen und verteidigen unser Land, unsere Demokratie und unsere Freiheit. Sie sind jeden Tag bereit, für unseren Staat und die freiheitlich demokratische Grundordnung einzutreten. Mit dem öffentlichen Gelöbnis zeigen wir auch in diesen sicherheitspolitisch herausfordernden Zeiten, dass die Soldatinnen und Soldaten in die Mitte unserer Gesellschaft gehören. Sie verdienen unseren Respekt und unsere Anerkennung. Der Jahrestag des Grundgesetzes ist ein guter Tag für ein öffentliches Gelöbnis, das nun schon zum zweiten Mal vor dem Berliner Abgeordnetenhaus stattfindet. Berlin steht fest an der Seite der Bundeswehr."Das Wachbataillon beim Bundesministerium der Verteidigung repräsentiert die Bundesrepublik Deutschland, wenn ausländische Staatsgäste mit militärischen Ehren empfangen werden. Ebenso stellt es die Ehrenformation, wenn hochrangige Politikerinnen und Politiker gewürdigt oder verabschiedet werden. Im Verteidigungsfall schützen seine Soldatinnen und Soldaten die Einrichtungen und Dienstsitze der Bundesregierung. Beide Aufträge sind gleichrangig und gleichwertig zu erfüllen - als sichtbares Zeichen einer wehrhaften Demokratie.Pressekontakt:Zur digitalen Pressemappe und zum Bilderservice:https://nextcloud.auf.bundeswehr.de/s/tb2NrqgjJjjyY66Passwort: 2345Anmerkung: Direkt nach dem Feierlichen Gelöbnis wird hier ein Statement desParlamentarischen Staatssekretärs beim Bundesministerium der Verteidigungergänzt und darf publiziert werden.Weitere InformationenLandeskommando BerlinLKdo-BE.Bundeswehr.deAbgeordnetenhaus von Berlinhttps://www.parlament-berlin.de/Wachbataillon beim Bundesministerium der Verteidigunghttps://ots.de/nBVlHjFeierliches Gelöbnis der Bundeswehrhttps://ots.de/iTeIDqAnsprechpartnerDezernat Informationsarbeit, Oberstleutnant Torsten Sandfuchs-Hartwig030 / 4981-4130, PressestelleLKdoBE@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Operatives Führungskommando der Bundeswehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179237/6041294