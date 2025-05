DJ WOCHENVORSCHAU/26. Mai bis 1. Juni (22. KW)

=== M O N T A G, 26. Mai 2025 *** 15:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Veranstaltung der Hertie School *** 15:30 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Panel zu "Whatever it takes - Europas Aussichten in der globalen Handelskeilerei" - DE/IAB-Arbeitsmarktbarometer D I E N S T A G, 27. Mai 2025 *** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, April *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Juni *** 08:00 CH/Handelsbilanz *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Mai *** 10:00 DE/Bechtle AG, HV *** 10:00 DE/Daimler Truck Holding AG, HV *** 10:00 DE/Fraport AG, HV *** 10:00 DE/Hensoldt AG, HV *** 10:00 DE/Kion Group AG, HV *** 10:00 DE/Zalando SE, HV 10:00 DE/Baywa AG, HV 10:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, HV 10:00 DE/Medios AG, HV 10:30 DE/Indus Holding AG, HV *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Mai 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Mai *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders *** 14:00 DE/Krones AG, HV *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter April *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Mai *** 18:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede und Panel zu "Europäische Geldpolitik in Zeiten hoher Unsicherheit" M I T T W O C H, 28. Mai 2025 *** 04:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand, Ergebnisse des geldpolitischen Rats *** 06:50 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise April 08:00 DE/Erwerbstätigkeit April 08:00 DE/Reallöhne (vorläufig) 1Q *** 08:45 FR/Privater Verbrauch April *** 09:00 DE/Konjunkturbarometer des DIW - Mai *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Mai *** 10:00 DE/Evonik Industries AG, HV *** 10:00 DE/Prosiebensat1 Media SE, HV *** 10:00 JP/Minneapolis-Fed-Präsident Kaskari, Interview in der Keio University 10:00 DE/Secunet Security Networks AG, HV *** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage Mai 10:30 DE/Klöckner & Co SE, HV *** 22:00 US/Nvidia Corp, Ergebnis 1Q *** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 1Q 22:30 US/HP Inc, Ergebnis 2Q *** - DE/Heidelberg Materials AG, Kapitalmarkttag *** - DE/Teamviewer SE, HV D O N N E R S T A G, 29. Mai 2025 *** 03:00 KR/Bank of Korea, Ergebnisse des geldpolitischen Rats *** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Fireside Chat bei Housing Partnership Network 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 18:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 22:00 US/San-Francisco-Fed-Präsidentin Daly, Teilnahme an "A Conversation on the Economy" - EI/BoE-Gouverneur Bailey, Rede bei Jahresdinner der Irish Association of Investment Managers F R E I T A G, 30. Mai 2025 *** 01:50 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio Mai *** 02:25 US/Dallas-Fed-Präsidentin Logan, Rede bei Greater Waco Member Appreciation event *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz April 08:00 DE/Tarifindex (Entwicklung der Tarifverdienste) 1Q *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Mai *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe April *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Mai *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Mai *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen April 15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Mai *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Mai *** 18:20 US/Atlanta-Fed-Präsident Bostic, Rede bei Veranstaltung des Council for Economic Education S A M S T A G, 31. Mai 2025 *** 01:30 US/Chicago-Fed-Präsident Golsbee, Teilnahme an "The Interview Show with Mark Bazer" ===

