DJ WOCHENVORSCHAU/2. bis 8. Juni (23. KW)

=== M O N T A G, 2. Juni 2025 *** 09:00 CH/BIP 1Q *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Mai *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai 10:00 DE/Friedrich Vorwerk Group SE, HV *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Mai *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai *** 16:00 US/Bauausgaben April *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Mai 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation (Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY - DE/Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Kapitalmarktkonferenz 2025 D I E N S T A G, 3. Juni 2025 *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global Mai *** 08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Pre-Close Trading Statement 1H *** 08:30 CH/Verbraucherpreise Mai *** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnisse des geldpolitischen Rats *** 09:50 JP/BoJ-Gouverneur Ueda, Rede bei Naigai Josei Chosa Kai Meeting 10:00 DE/Adesso SE, HV 10:00 DE/SMA Solar Technology AG, HV *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten April *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Mai *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie April *** 16:00 US/Anzahl offener Stellen (Jolts) April *** 18:45 US/Chicago-Fed-Präsident Golsbee, Rede bei CBJ Mid-Year Economic Review Event 22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 2Q - DE/Suss Microtec SE, HV M I T T W O C H, 4. Juni 2025 *** 07:30 AT/Voestalpine AG, Jahresergebnis 09:00 LU/Stabilus SE, Kapitalmarkttag *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai *** 10:00 DE/Auto1 Group SE, HV *** 10:00 DE/Renk Group AG, HV 10:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, HV 1H 10:00 DE/LPKF Laser & Electronics SE, HV 10:00 DE/Patrizia SE, HV 10:00 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, HV *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Mai *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Mai *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Mai *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche - DE/Koenig & Bauer AG (KBA), HV *** 20:00 US/Fed, Beige Book *** - US/Atlanta-Fed-Präsident Bostic und Fed-Gouverneurin Cook, Teilnahme an Fed Listens Event D O N N E R S T A G, 5. Juni 2025 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen Caixin/S&P Global Mai 07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Jahresergebnis *** 08:00 DE/Gerresheimer AG, HV *** 08:00 DE/Auftragseingang April *** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe April 08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich März *** 11:00 EU/Erzeugerpreise April *** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Handelsbilanz April *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 1Q *** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung - DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, HV - DE/GFT Technologies SE, HV - DE/Sixt SE, HV - DE/Springer Nature AG & Co KGaA, HV *** - US/Fed-Gouverneurin Kugler, Teilnahme an Veranstaltung des Economic Club of New York F R E I T A G, 6. Juni 2025 *** 08:00 DE/Handelsbilanz April *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe April *** 08:45 FR/Industrieproduktion April *** 10:00 AT/EZB-Ratsmitglied Holzmann, Pressekonferenz zu makroökonomischen Prognosen der OeNB *** 10:00 DE/Hellofresh SE, HV *** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 1Q *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz April *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Mai *** - DE/Prosiebensat1 Media SE, Ende der Andienungsfrist an Mediaforeurope (MFE) *** - DE/Deutsche Bundesbank, Gesamtwirtschaftliche Prognose *** - II/Reserve Bank of India (RBI), Ergebnisse des geldpolitischen Rats S A M S T A G, 7. Juni 2025 *** 09:30 MC/EZB-Präsidentin Lagarde, Keynote bei Blue Economy & Finance Forum, Monaco *** 11:40 HR/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Panel bei 31st Dubrovnik Economic Conference ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 23, 2025 10:14 ET (14:14 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.