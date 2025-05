NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag mit einer Zuspitzung im Zollstreit zwischen den USA und der EU gestiegen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) legte um 0,24 Prozent auf 110,09 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe fiel im Gegenzug auf 4,51 Prozent.

Zeitweise waren die Kurse von US-Anleihen im frühen Handel stärker gestiegen, nachdem sich US-Präsident Donald Trump im Handelsstreit mit der Europäischen Union für Strafzölle in Höhe von 50 Prozent ausgesprochen hatte. Die Mitteilung des Republikaners auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social trieb die Anleger im frühen Handel verstärkt in sichere Anlagen. Im weiteren Handelsverlauf gaben die Anleihen aber einen Teil der Gewinne wieder ab.

Mit dem Plus kurz vor dem Wochenende knüpften die US-Anleihen an die Erholung vom Donnerstag an, während es mit den Renditen nach unten ging. Zuvor hatte die Sorge vor einem weiteren deutlichen Anstieg der Verschuldung in den USA den Renditen Auftrieb gegeben, nachdem das US-Repräsentantenhaus den umstrittenen Steuerplänen vom Trump zugestimmt hatte./jkr/he