Hangzhou, China (ots/PRNewswire) -Jiuzi Holdings, Inc. (NASDAQ: JZXN; das "Unternehmen") gibt bekannt, dass sein Verwaltungsrat eine wichtige strategische Entscheidung formell genehmigt hat: das Unternehmen plant, im Laufe des nächsten Jahres einen zweigleisigen, parallelen Erwerb von 1.000 Bitcoins durch eine Kombination aus zusätzlichen Aktienemissionen und Barkäufen abzuschließen. Bitcoin-Übernahmen im nächsten Jahr durch einen zweigleisigen, parallelen Prozess von zusätzlichen Aktienemissionen und Barkäufen. Mit diesem Schritt hat JZXN sein Layout im Bereich der digitalen Währungen vertieft und sein Vertrauen in die Blockchain-Technologie und ihre Anwendungsmöglichkeiten unter Beweis gestellt.Der Übernahmeplan ist eine strategische Entscheidung, die JZXN nach gründlicher Überlegung und umfassender Bewertung getroffen hat. Bitcoin als weltweit führende Kryptowährung ist nicht nur hoch liquide und auf dem Markt anerkannt, sondern hat in den letzten Jahren auch ein starkes Wertschöpfungspotenzial gezeigt. JZXN ist der Ansicht, dass die Aufnahme von Bitcoin in das Anlageportfolio der Gesellschaft nicht nur das Anlagerisiko effektiv diversifiziert, sondern der Gesellschaft auch potenzielle langfristige Vorteile bringt.Um die reibungslose Umsetzung des Akquisitionsprogramms zu gewährleisten, wird JZXN eine Kombination aus der Ausgabe zusätzlicher Aktien und dem Erwerb von Bargeld einsetzen. Einerseits wird das Unternehmen zu gegebener Zeit mit der Ausgabe zusätzlicher Aktien beginnen, um einen Teil der Akquisitionsmittel aufzubringen, andererseits wird das Unternehmen auch eigene Mittel und mögliche externe Finanzierungen einsetzen, um den verbleibenden Teil der Bitcoin-Akquisition gemeinsam abzuschließen. Diese Strategie spiegelt die Achtung und den Schutz der Interessen der Aktionäre wider und gewährleistet eine angemessene Finanzierung der Übernahme."Wir sind uns der Volatilität und Unsicherheit des Bitcoin-Marktes bewusst, aber aufgrund unseres tiefgreifenden Verständnisses der Blockchain-Technologie und unserer langfristigen positiven Einschätzung haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen", erklärte der Geschäftsführer von JZXN. "Durch diese Akquisition werden wir die Vermögensstruktur unseres Unternehmens weiter bereichern und unsere Risikoresistenz und Rentabilität erhöhen. Gleichzeitig werden wir uns auch weiterhin auf die Anwendung der Blockchain-Technologie in anderen Bereichen konzentrieren und diese erforschen, um mehr Wert für das Unternehmen zu schaffen."