US-Präsident Trump beflügelt mit seinen neuen Plänen die Kernenergie-Branche. Was im Detail dahinter steckt und wie Anleger profitieren können, zeigen wir in diesem Beitrag auf. Wenn man mich fragt, was aktuell das Beste an der Kernenergie ist? Dass Trump sie nicht kaputt machen kann, selbst wenn er wollte. Obwohl er das ja eigentlich gar nicht will…. Zumindest will er ja, dass die Stromproduktion in den USA steigt und sein Energieminister sprach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...